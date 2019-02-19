Ученые доказали, что стресс ускоряет рост и метастазирование рака

Новое исследование позволило определить, как стресс способствует росту и метастазированию опухолей груди.

Само словосочетание «рак груди» уже звучит пугающе, вызывая стресс и панические расстройства. А вот теперь ученые выяснили, что в состоянии стресса рак и его метастазы распространяются по организму значительно быстрее. Это тем более важно, что практика показывает: подавляющее большинство пациенток с раком груди проходят через различные стадии лечения именно в состоянии хронического стресса и депрессии.

Свои выводы ученые из Университета Иллинойса сделали в ходе наблюдений за лабораторными мышами и людьми. Ранее наукой также было доказано, что стресс усиливает прогрессирование рака, но не было установлено, каким образом это происходит. И вот теперь исследователи выяснили, что стрессовый гормон эпинефрин запускает целый каскад биохимических реакций, способствующих росту и метастазированию рака груди.

Впервые в истории науки исследователи продемонстрировали воздействие хронического стресса на рост стволовых клеток рака. Это новый подход, который отличается от предыдущих исследований, специально не фокусировавшихся на самовоспроизводящихся клетках. Дело в том, что можно убить все клетки в опухоли, но если остались стволовые клетки рака, то опухоль будет вновь расти и метастазировать.