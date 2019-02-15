Искусственный интеллект предскажет результат лечения рака яичников

Искусственный интеллект может предсказывать вероятность выживания для пациентов с раком яичников.

Технология искусственного интеллекта может использоваться для определения шансов на выживание у женщин, столкнувшихся с опухолями яичников. Новая технология испытывается в одном из лондонских госпиталей. Оказалось, что она более чем в четыре раза точнее в своих прогнозах, чем все имеющиеся методики. Кроме того, искусственный интеллект помогает и выработать наиболее эффективный метод лечения пациентов после установки диагноза.

Долгосрочная выживаемость у пациенток с метастазирующим раком яичников очень невелика, несмотря на все последние достижения в онкологии. Вот почему существует острая потребность повысить эффективность лечения. Новая технология даёт практикующим врачам более детальную и аккуратную информацию о том, как пациенты, вероятнее всего, будут реагировать на различные средства терапии. А значит, медик получает возможность использовать так называемое адресное лечение, являющееся самым результативным.