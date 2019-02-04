Отцы более счастливы после рождения детей, чем матери

Исследователи пришли к неожиданному выводу о том, что отцы являются более счастливыми родителями, чем матери.

Рождение и воспитание детей традиционно связывают с женщинами, материнской радостью и восторгом. Однако отцы испытывают больший уровень счастья после появления на свет у них детей, чем мамы. По крайней мере, к такому выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии в Риверсайде на основе наблюдений более чем 18 000 молодых родителей.

Ранее учёные уже доказали, что родители имеют в целом более высокий уровень удовлетворения от жизни по сравнению с бездетными ровесниками. Однако до последнего времени ученые не интересовались особо, кто же испытывает большее счастье — папы или мамы. И вот теперь ответ на этот вопрос вроде бы получили американские исследователи — и он оказался неожиданным.

Учёные просто сопоставили уровень счастья женщин и мужчин, который определялся на основе опросов, после появления у них детей. Авторы исследования полагают, что отцы бывают более счастливы после рождения детей исключительно из-за того, как именно они проводят с ними время. На долю материей чаще всего приходится основной и самый тяжелый уход, включая бессонные ночи, смену подгузников, кормление, лечение малыша и так далее. Папы же больше предпочитают купать своих детей, играть с ними и обучать чему-то.