Изменения климата влияют на соотношение рожденных мальчиков и девочек

Значительные изменения климата повлияют на пол будущих детей, как установили ученые из Японии.

Новое исследование показало, что глобальное потепление может влиять на биологию человека. По мнению японских исследователей, в тех районах нашей планеты, где температура устойчиво растет, будет рождаться большее количество мальчиков, а вот в местах с температурными и другими экологическими проблемами вроде засухи или лесных пожаров количество рождающихся мальчиков, напротив, снизится.

Ученые убеждены, что существует прямая связь между изменениями температуры и соотношением рождающихся мальчиков к девочкам. Якобы мальчики особенно уязвимы перед экстремальными стрессовыми факторами. Свои выводы ученые доказывают на основе статистической информации, которая демонстрирует, что в зонах с различного рода природными потрясениями число рождающихся мальчиков сокращается.

Особенно хорошо это заметно по самой Японии и тем её районам, где наблюдались сильные землетрясения. Через девять месяцев после знаменитого землетрясения и аварии на АЭС Фукусимы в 2011 году, а также после землетрясения 2016 года в местных префектурах число рождающихся мальчиков упало на 6–14% по сравнению с прошлым годом. При этом сами ученые не знают точно, почему это происходит, но есть предположение, что переносящие Y-хромосомы клетки сперматозоидов более уязвимы.