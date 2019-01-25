Излечившиеся от рака простаты на ранних стадиях могут прожить дольше среднего

Выживаемость пациентов с опухолями, обнаруженными на ранней стадии, не отличается от показателей здорового населения.

Офис национальной статистики Великобритании опубликовал данные, которые гласят, что если у пациентов на ранней стадии обнаруживается рак кожи, простаты или груди, то вероятность того, что через год они будут оставаться в живых, точно такая же, как и у всего населения в целом. Но что гораздо более удивительно, тот же анализ показывает, что мужчины с опухолями простаты, обнаруженными на ранней стадии, живут дольше тех мужчин, у которых никакого рака выявлено не было.

С первого взгляда поверить в это трудно, но эксперты объясняют, с чем это связано. Во-первых, выживаемость при опухолях простаты на первой и второй стадии приближается к 100%. Ну а выздоровевший мужчина начинает уделять гораздо более пристальное внимание своему здоровью: как правило, отказывается от курения и злоупотребления алкоголем, увлекается физическими нагрузками, употребляет правильную пищу и тщательно следит за весом. Кроме того, он чаще посещает врачей и выполняет их рекомендации. А следование этим нехитрым правилам и позволяет существенно увеличить продолжительность жизни.

Статистика показывает, что сегодня у некоторых разновидностей опухолей вылечиваемость достигла беспрецедентных показателей. К примеру, при опухолях простаты на первой стадии выживаемость выше пяти лет составляет почти 100%, на второй и третьей стадии — свыше 90%, и лишь на четвертой стадии, когда рак метастазирует, она падает ниже 50%.