Успех в лечении бесплодия может зависеть от витамина D

Уровень витамина D при лечении бесплодия может иметь решающее значение, как выяснили ученые.

Женщины со сниженным уровнем витамина D добиваются меньших успехов при использовании разного рода репродуктивных технологий в клиниках по лечению бесплодия, как показало исследование. В целом, ученые наблюдали за здоровьем 2 700 представительниц прекрасного пола, которые проходили через разные методики искусственного оплодотворения. Оказалось, что при нормальном показателе витамина D вероятность женщины забеременеть увеличивалась на 34%. При этом они на 46% чаще имели нормальную беременность и на треть чаще проходили через здоровые роды, по сравнению с женщинами с низким показателем этого витамина.

Ученые не обнаружили никакой связи между уровнем витамина D и вероятностью выкидыша. Исследователи из Университета Бирмингема отмечают, что лишь 26% женщин, за которыми они наблюдали, имели адекватные показатели витамина D. Выводы этого исследования лишь показывают связь между витамином D и эффектом лечения бесплодия, однако они не доказывают, что одно зависит от другого.

Исследователи подчеркивают, что желающие забеременеть женщины не должны бросаться в аптеку для покупки витаминных добавок до тех пор, пока ученые глубже не изучат обнаруженный ими эффект. Тем более что передозировка витамина D может приводить к избытку кальция, а это ослабляет кости, повреждая сердце и почки.