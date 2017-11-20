Лекарства от ленточных червей помогают при опухолях простаты

Исследование показало, что некоторые лекарства от ленточных червей могут помочь в лечении рака простаты и кишечника.

Ученые из норвежского Университета Бергена в последние годы экспериментировали с сотнями разных лекарств, изучая их воздействие на раковые клетки. Недавно они обнаружили, что субстанция в препаратах для лечения паразитов вроде ленточных червей является специфически эффективной против клеток опухолей простаты и кишечника. Оказалось, что данная субстанция блокирует биологические сигнальные пути в раковых клетках, что приостанавливает их рост. Ученые не так часто наталкиваются на ингредиенты, нацеливающиеся так точно на специфические молекулы, так что результаты этого исследования можно назвать большой удачей.

Оказалось, что клетки в опухолях простаты и кишечника содержат высокое количество активированного бета–катенина. Активация этого белка приводит к делению клеток. Кроме того, бета–катенин делает рак более резистентным перед лекарствами. А вот препарат под названием нитазоксанид, который предназначен для лечения паразитических инфекций, подавлял активированный бета–катенин.

Таким образом, можно предположить, что некоторые препараты от паразитических инфекций атакуют раковые клетки, одновременно стимулируя определенные части иммунной системы. Сейчас ученые работают над разновидностью иммунотерапии, которую можно проводить с помощью противопаразитических препаратов.