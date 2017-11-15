В башнях для охлаждения воздуха в Диснейленде была бактерия легионеллеза

В американском городе Анахайм, в котором находится Диснейленд, отмечена вспышка опасного заболевания — легионеллеза.

Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на органы здравохранения штата Калифорния. В заявлении пресс-службы Роспотребнадзора говорится, что возраст заболевших острой инфекцией колеблется от 52 до 94 лет: «Органы здравоохранения штата Калифорния (США) 10 ноября текущего года подтвердили информацию о 12-ти случаях легионеллеза в зарегистрированных в сентябре в г. Анахайм. Из числа заболевших 9 человек посещали парк развлечений Диснейленд г. Анахайм и останавливались в отеле Оранж Конти (OrangeCounty). Остальные трое - местные жители. 10 пострадавших были госпитализированы, один из которых скончался».

Как отмечается, причиной вспышки инфекции стала бактери легионелла, которую обнаружили в охлаждающих воздух башнях, предназначенных для отеля Оранж Конти. В настоящее время эти башни были продезинфецированы и законсервированы.