Риск детской астмы и аллергии можно предсказать уже в годовалом возрасте

Американские исследователи выяснили, что астму и пищевые аллергии можно предсказать у ребёнка в годовалом возрасте.

Дети в возрасте одного года, имеющие экзему, атопический дерматит и повышенную чувствительность к аллергену, в 7 раз чаще других малышей сталкиваются с астмой и существенно более часто демонстрируют пищевую аллергию к трехлетнему возрасту. Исследование канадских ученых поможет врачам лучше предсказывать, какие дети в будущем столкнутся с аллергиями и астмой.

Науке уже давно было известно о том, что младенцы с экземой и атопическим дерматитом чаще страдают от астмы и аллергии в детском возрасте. Однако точно предсказать, какие именно маленькие жертвы атопического дерматита столкнутся с данными расстройствами, было достаточно проблематично.

Теперь же установлено, что наличие только атопического дерматита без повышенной чувствительности к аллергену не увеличивает существенно риск развития детской астмы. Таковы выводы наблюдений более чем за 2 300 детей по всей Канаде.

Исследователи подчеркивают, что существуют определенные генетические вариации, являющиеся факторами риска аллергии. Однако анализ на генотип современными педиатрами не применяется, он является достаточно сложным и дорогостоящим. Вот почему врачам требовались гораздо более простые методы, с помощью которых можно определить детей, входящих в группу риска. Выяснилось, что малыши, которые не употребляют молочных продуктов и арахиса в первый год своей жизни, впоследствии чаще страдают от аллергии на эти продукты. Следовательно, более раннее включение их в рацион ребенка может быть полезным, хотя это противоречит предыдущим рекомендациям учёных.