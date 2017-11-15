5 простых упражнений для энергетической подзарядки

Sobesednik.ru рекомендует комплекс упражнений китайской гимнастики цигун – лучшей системы оздоровления организма.

Используя биологические точки на теле и целительную энергию рук, вы можете наполнить тело силой и получить заряд бодрости на целый день.

1. Круговой массаж лица

Фото: Shutterstock

Двумя ладонями разотрите лицо по кругу слева направо, захватывая лоб. Повторите то же самое в обратном направлении. Сделайте по 10 движений в каждую сторону. Это упражнение улучшит цвет лица и придаст глазам юношеский блеск.

2. Массаж точки Бай Хуэй

Проведите указательными пальцами прямые линии от вершин ушей к вершине головы. Там, где они соединятся, находится точка Бай Хуэй. Теперь положите на эту точку правую ладонь, накройте ее левой. Немного надавите ладонями на голову и помассируйте против часовой стрелки 20 раз.

Воздействие на эту зону способствует улучшению работы сердечно-сосудистой, мочеполовой и нервной систем. Излечивает заболевания носа, ушей, глаз, улучшает память и работу мозга.

3. Игра на «небесном барабане»

Положите ладони на уши так, чтобы пальцы рук встретились на затылке. Постучите пальцами по затылку 20–30 раз.

Фото: Shutterstock

Это упражнение улучшает работу мозга, избавляет от тяжести в голове, снимает напряжение, нормализует внутричерепное давление.

4. Самомассаж ступней

На стопах ног находятся точки, отвечающие за все внутренние органы человека. Вот почему массировать их так важно. Ребром ладони с силой водите по центру каждой ступни вдоль. Выполняйте движения вперед-назад в течение 1 минуты на каждой ступне поочередно.

5. Активизация низа живота

Круговыми растирающими движениями массируйте низ живота правой ладонью 20 раз по часовой стрелке и 20 раз против часовой стрелки.

Фото: Shutterstock

Это упражнение помогает живительной энергии беспрепятственно циркулировать по телу, снимая блоки. А также усиливает кровоснабжение внутренних органов, заставляя их работать лучше.

Кстати

Полезную жизненную энергию можно получить, взаимодействуя с другими живыми существами (общение, телесный контакт), природой, занимаясь спортом и употребляя в пищу капусту, картофель, свеклу, хурму, чеснок, лук, морковь, огурцы, помидоры и яблоки.