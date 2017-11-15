5 простых упражнений для энергетической подзарядки

Sobesednik.ru рекомендует комплекс упражнений китайской гимнастики цигун – лучшей системы оздоровления организма.
Используя биологические точки на теле и целительную энергию рук, вы можете наполнить тело силой и получить заряд бодрости на целый день.
1. Круговой массаж лица
Двумя ладонями разотрите лицо по кругу слева направо, захватывая лоб. Повторите то же самое в обратном направлении. Сделайте по 10 движений в каждую сторону. Это упражнение улучшит цвет лица и придаст глазам юношеский блеск.
2. Массаж точки Бай Хуэй
Проведите указательными пальцами прямые линии от вершин ушей к вершине головы. Там, где они соединятся, находится точка Бай Хуэй. Теперь положите на эту точку правую ладонь, накройте ее левой. Немного надавите ладонями на голову и помассируйте против часовой стрелки 20 раз.
Воздействие на эту зону способствует улучшению работы сердечно-сосудистой, мочеполовой и нервной систем. Излечивает заболевания носа, ушей, глаз, улучшает память и работу мозга.
3. Игра на «небесном барабане»
Положите ладони на уши так, чтобы пальцы рук встретились на затылке. Постучите пальцами по затылку 20–30 раз.
Это упражнение улучшает работу мозга, избавляет от тяжести в голове, снимает напряжение, нормализует внутричерепное давление.
4. Самомассаж ступней
На стопах ног находятся точки, отвечающие за все внутренние органы человека. Вот почему массировать их так важно. Ребром ладони с силой водите по центру каждой ступни вдоль. Выполняйте движения вперед-назад в течение 1 минуты на каждой ступне поочередно.
5. Активизация низа живота
Круговыми растирающими движениями массируйте низ живота правой ладонью 20 раз по часовой стрелке и 20 раз против часовой стрелки.
Это упражнение помогает живительной энергии беспрепятственно циркулировать по телу, снимая блоки. А также усиливает кровоснабжение внутренних органов, заставляя их работать лучше.
Кстати
Полезную жизненную энергию можно получить, взаимодействуя с другими живыми существами (общение, телесный контакт), природой, занимаясь спортом и употребляя в пищу капусту, картофель, свеклу, хурму, чеснок, лук, морковь, огурцы, помидоры и яблоки.