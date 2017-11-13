Все, что нужно знать о кори – полезные советы

Корь снова актуальна, по-прежнему очень заразна и довольно опасна. Но от нее есть прививка, напоминает Sobesednik.ru.

Вентиляция вне подозрения

Корь очень заразна. Если в доме больной корью, от него легко могут зара­зиться все остальные члены семьи. Но по вентиляции, о чем много говорят, вирус не распространяется, так что кори у соседей можно не опасаться (хотя места общего пользования все равно могут быть источником заражения). Передается корь, как ОРВИ, воздушно-капельным путем. Обычные меры профилактики гриппа и других респираторных инфекций надежно защитить от кори не могут, но соблюдать их – часто мыть руки, проветривать и увлажнять помещение, промывать нос – все-таки будет небес­полезно.

Напомнила о себе

На повестку дня корь снова вышла в конце 2010 года, когда стала расти заболеваемость в Европе. Через полгода в 33 странах было уже 6,5 тысяч случаев. В 2011 году вспышки начались и в России – заболеваемость выросла больше чем в шесть раз.

В народе корь традиционно считается несерьезной болезнью типа краснухи или ветрянки, которой лучше переболеть в детстве. Увы, в реальности она и для ребенка не так безопасна, как кажется. Ларингиты, отиты, пневмонии — это все возможные и нередкие осложнения. Но хуже всего то, о чем многие не подозревают: корь может вызвать такое заболевание, тяжелое и неизлечимое, как подострый склерозирующий панэнцефалит. Вирус кори проникает в центральную нервную систему и остается там навсегда, иммунная система пытается с ним бороться. Из-за этого в головном мозге возникает хронический воспалительный процесс, который в течение нескольких лет приводит к тому, что мозг перестает нормально функционировать. В итоге человека ждет гибель.

Взрослым тоже надо?

От кори есть вакцина, и массово в нашей стране от нее прививают уже довольно давно – в этом году исполняется полвека. Однако раньше это делали в один этап, чего для полноценного иммунитета недостаточно – нужны две прививки. Поэтому считается, что родившимся после 1968 года и привитым в детстве лучше повторить вакцинацию. Проверить ситуацию, как и в случае с другими инфекциями можно, сдав анализ крови на антитела (IgG) к вирусу кори.

Как не перепутать эту болезнь с обычным вирусом

Корь начинается, как ОРВИ: повышается температура, возникают насморк, вялость, слабость, потом присоединяется кашель. И тут легко обмануться. Разница в том, что через неделю обычный респираторный вирус оставит больного в покое, а корь – нет: примерно на 5-й день кашель усиливается, могут возникнуть проблемы с голосом, больному становится хуже. Кроме того, у него появляется сыпь – сначала на лице, потом она спускается на тело и так далее. Еще один характерный признак – это когда сыпь в той же последовательности становится коричневой.

Правда ли, что прививка от кори плохо переносится?

Александр ГОЛЬДШТЕЙН, специалис­т по вакцино­профилактике:

– От кори действительно прививают живой вакциной, однако она содержит ослабленный вирус. Реакции на нее могут быть, но они не идут ни в какое сравнение с настоящей корью – в результате вакцинации человек не может заболеть коревой пневмонией, у него не разовьется подострый склерозирующий панэнцефалит.