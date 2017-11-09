Механические клапаны сердца могут быть надежней биологических

Механические клапаны сердца часто оказываются более надежными, чем изготовленные из тканей животных.

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что в определенных случаях клапаны сердца, сделанные из животных тканей, являются менее надежными, чем механические клапаны. Особенно это касается более молодых пациентов. Отметим, что среди врачей-кардиологов распространена точка зрения о том, что клапаны из тканей животных значительно превосходят по качеству механические.

Ныне существующие рекомендации подразумевают на выбор кардиолога установку механического или биологического клапана пациентам в возрасте от 50 до 70 лет, которые нуждаются в замене митральных или аортальных клапанов. Однако исследование показало, что при замене митрального клапана именно механический его тип будет наиболее полезным для людей в возрасте до 70 лет. Если же требуется замена клапана аорты, то механические клапаны предпочтительнее для пациентов до 55 лет.

Авторы исследования полагают, что полученная ими информация может изменить ныне существующие рекомендации. Конечно, основным приоритетом для кардиологов является сохранение естественных клапанов сердца пациента, но если их всё же необходимо заменить, то выбор необходимо делать с учетом всех имеющихся особенностей и последних данных.