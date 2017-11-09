12 народных средств для борьбы с паразитами

Sobesednik.ru выяснил, как с помощью подручных средств вывести из организма различных паразитов.

Как избавитьcя от простейших организмов

1. Чистка соком клюквы

Делать клизмы: 2 литра воды, 2 столовые ложки сока клюквы и 1 столовая ложка соли. Дважды в сутки. Помогает при протозойных паразитах и гельминтах.

2. Очистительные клизмы с чесноком

6–7 зубчиков чеснока отваривают в молоке, и этот раствор используют для очистительной клизмы.

Замечено, что паразиты очень не любят острый перец и ароматные травы, поэтому если готовить еду, приправляя ее луком, хреном, чесноком, а в выпечке использовать корицу и гвоздику, то это может помочь в борьбе с паразитами.

От гельминтов

3. Настойка хрена и чеснока

Помогает при ленточных червях и аскаридах. В равных количествах берут хрен и чеснок, заливают спиртом на 10 суток. Пьют по 1 столовой ложке в сутки.

4. Отвар листьев аврана

Против аскарид и карликового цепня. Пол чайной ложки травы залить горячей водой, держать на медленном огне 30 минут. Пить по 1 чайной ложке каждые 20 минут.

5. Кора граната

Помогает против ленточных червей. Ее нужно заварить кипятком и пить по 1 чайной ложке перед едой.

6. Кориандр

Семена нужно обжарить и перемолоть. Принимать порошок в течение 5 дней по 1 грамму.

Лечение лямблиоза

Для профилактики и лечения лямблиоза печени используют рассол квашеной капусты (пить полстакана перед едой), а также принимают по 1 чайной ложке в день семян укропа и тмина.

От лямблиоза также есть рецепты отваров, сборов.

7. Сбор лекарственных трав

Смешать 4 части почек березы, 4 части пижмы, по 2 части тысячелистника, хвоща, 1 часть чистотела. Заварить по 1 столовой ложке в стакане кипятка. Нужно пить по 1 стакану 2 раза перед едой на протяжении 10 дней.

8. Настойка цветов сирени

Высушенные цветы заливают спиртом, оставляют на 10 дней, пьют по 1 чайной ложке перед каждым приемом пищи.

9. Тыквенные семечки

Их нужно растолочь (300 г), добавить немного воды и меда (100 г). Съесть сразу и принять слабительное.

Лечение аскаридоза

10. Коньяк и касторка

Взрослым можно использовать такой рецепт. Выпить 50 граммов высококачественного коньяка, запить сладким фруктовым соком и через 15 минут выпить 50 граммов касторки. Делать это нужно 2–3 дня.

11. Настой сухих грибов

Можно использовать лисичку, белый гриб. Их надо перемолоть и залить водкой на сутки. Пить по 1 чайной ложке на ночь.

12. Настой лука

Луковицу порубить и налить кипятка, оставить на 12 часов. Принимать полстакана в день, 3–4 дня.

Внимание!

Многие из представленных рецептов могут оказать неблагоприятное воздействие, особенно если человек страдает хроническими заболеваниями. Поэтому посоветуйтесь с врачом, прежде чем начать очищение.