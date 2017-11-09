12 народных средств для борьбы с паразитами

Sobesednik.ru выяснил, как с помощью подручных средств вывести из организма различных паразитов.
Как избавитьcя от простейших организмов
1. Чистка соком клюквы
Делать клизмы: 2 литра воды, 2 столовые ложки сока клюквы и 1 столовая ложка соли. Дважды в сутки. Помогает при протозойных паразитах и гельминтах.
2. Очистительные клизмы с чесноком
6–7 зубчиков чеснока отваривают в молоке, и этот раствор используют для очистительной клизмы.
Замечено, что паразиты очень не любят острый перец и ароматные травы, поэтому если готовить еду, приправляя ее луком, хреном, чесноком, а в выпечке использовать корицу и гвоздику, то это может помочь в борьбе с паразитами.
От гельминтов
3. Настойка хрена и чеснока
Помогает при ленточных червях и аскаридах. В равных количествах берут хрен и чеснок, заливают спиртом на 10 суток. Пьют по 1 столовой ложке в сутки.
4. Отвар листьев аврана
Против аскарид и карликового цепня. Пол чайной ложки травы залить горячей водой, держать на медленном огне 30 минут. Пить по 1 чайной ложке каждые 20 минут.
5. Кора граната
Помогает против ленточных червей. Ее нужно заварить кипятком и пить по 1 чайной ложке перед едой.
6. Кориандр
Семена нужно обжарить и перемолоть. Принимать порошок в течение 5 дней по 1 грамму.
Лечение лямблиоза
Для профилактики и лечения лямблиоза печени используют рассол квашеной капусты (пить полстакана перед едой), а также принимают по 1 чайной ложке в день семян укропа и тмина.
От лямблиоза также есть рецепты отваров, сборов.
7. Сбор лекарственных трав
Смешать 4 части почек березы, 4 части пижмы, по 2 части тысячелистника, хвоща, 1 часть чистотела. Заварить по 1 столовой ложке в стакане кипятка. Нужно пить по 1 стакану 2 раза перед едой на протяжении 10 дней.
8. Настойка цветов сирени
Высушенные цветы заливают спиртом, оставляют на 10 дней, пьют по 1 чайной ложке перед каждым приемом пищи.
9. Тыквенные семечки
Их нужно растолочь (300 г), добавить немного воды и меда (100 г). Съесть сразу и принять слабительное.
Лечение аскаридоза
10. Коньяк и касторка
Взрослым можно использовать такой рецепт. Выпить 50 граммов высококачественного коньяка, запить сладким фруктовым соком и через 15 минут выпить 50 граммов касторки. Делать это нужно 2–3 дня.
11. Настой сухих грибов
Можно использовать лисичку, белый гриб. Их надо перемолоть и залить водкой на сутки. Пить по 1 чайной ложке на ночь.
12. Настой лука
Луковицу порубить и налить кипятка, оставить на 12 часов. Принимать полстакана в день, 3–4 дня.
Внимание!
Многие из представленных рецептов могут оказать неблагоприятное воздействие, особенно если человек страдает хроническими заболеваниями. Поэтому посоветуйтесь с врачом, прежде чем начать очищение.