Чем полезна чесночная шелуха

Чесночная шелуха полезных веществ содержат больше, чем то, что скрывается под ней

Sobesednik.ru решил рассказать о чудесах, которые может совершать шелуха чеснока.

Ученые недавно открыли то, что знали наши предки много веков назад. Например, что кожура фруктов, а также луковая и чесночная шелуха полезных веществ содержат больше, чем то, что скрывается под ней.

Врачи о чесноке

1. «Лекарством от старости» называл все составные части чеснока древний персидский доктор Авиценна.

2. Лучшим антигистаминными средством (способным излечить различные формы аллергии) считал шелуху чеснока знаменитый современный врач Роберт Аткинс.

3. Антираковые свойства шелухи чеснока (как и зубчиков) – а именно: способность к угнетению синтеза канцерогенных органических соединений нитрозаминов – выявили исследователи университета Пенсильвании (США).

Какие тайны скрывает чесночная шелуха?

Омоложение

Биофлавоноид кверцетин. В шелухе чеснока много биологически активного вещества, которое дает сильное омолаживающее действие. По содержанию кверцетина свежая шелуха чеснока входит в пятерку лидеров (после гречневой крупы).

Кверцетин относится к небольшой группе витаминов P (в нее также входят рутин и гесперидин), содействующих обновлению клеток, усиливающих регенеративные возможности тканей и защищающих организм человека от воздействия токсинов.

Очищение и защита от болезней

Пектин. Его высокая концентрация в отваре из чесночной шелухи позволяет снизить уровень так называемого плохого холестерина в крови, а также выводит из организма радиоактивные вещества и соли тяжелых металлов.Также пектин помогает снизить риск развития рака, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, стабилизирует обмен веществ, повышает синтез витаминов, благоприятно воздействует на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Обезболивание

Настойка и отвар из шелухи чеснока применяются как обезболивающее средство. И конечно, такое лечебное питье подходит для повышения иммунитета в период сезонных эпидемий вирусных и бактериальных инфекций.

Противогрибковое средство

Противогрибковый эффект водной вытяжки чесночной шелухи используется при лечении перхоти, криптококкоза и кандидоза.

Важно!

Лечение шелухой чеснока противопоказано:

1. Беременным, кормящим женщинам, детям до 12 лет. При обострении гастрита, колита, язвы желудка, других заболеваний органов пищеварения.

2. Доза настоя не должна превышать 4 стаканов в день.

3. Больным, страдающим сахарным диабетом и гипотонией, можно употреблять такие напитки с осторожностью и под наблюдением врача.

4. Напитки из шелухи чеснока нельзя употреблять в горячем и теплом виде! Предварительно охладить до комнатной температуры.

5. Заготавливать рекомендуют белые (внутренние), а не цветные (покрывающие) пленки зубчиков.

Для роста волос

Для ускорения роста волос воспользуйтесь следующим рецептом: небольшая головка чеснока плюс мед и оливковое масло. 3 зубчика измельчите в блендере с 2 ч. л. сухой шелухи, добавьте 2 ч. л. меда и пару капель оливкового масла. Маску нанесите на корни волос и оставьте на 30 минут, после чего тщательно смойте шампунем. Применять это косметическое средство рекомендуется 1–2 раза в неделю.

Китайское снадобье для омоложения

Говорят, этот рецепт найден в Поднебесной, он был написан на глиняных табличках, возраст которых 5 тысяч лет.

Вечером 4 горсти покровных чешуек чеснока залейте 1 л горячей, но не кипящей воды.

Употреблять можно уже на следующее утро – по 4 стакана в день.

Снадобье нужно регулярно пить в течение 10 дней: мужчинам – с 10 по 20 число любого месяца; женщинам – с 20 по 30 число.

От поноса

Шелуху чеснока измельчите в блендере или кофемолке. 1 ч. л. порошка запейте водой.

При длительном применении средство может вызывать запоры.

Бонус: избавление от гельминтов.

Антигрипп

Перед сном на сухую горячую сковороду (масло использовать не нужно) высыпьте слой подсушенной луковой и чесночной шелухи и некоторое время вдыхайте образующийся дым. Чихание и слезы – признак того, что организм очищается. Длительность курса – не более 1 недели.

Для сердца, для почек

При нарушении работы почек и сердца водный настой чесночной шелухи употребляют в течение месяца. Затем – перерыв на 10 дней, после чего курс повторить.

Приготовление: 1 ст. л. измельченной шелухи залейте стаканом кипятка и настаивайте под крышкой в течение 6–8 часов. Питье принимают по 1/2 стакана 2 раза в день.

От высыпаний на коже

1,5 ст. л. измельченной шелухи залейте 0,5 л кипятка и томите на небольшом огне 10–15 минут. Настаивайте 8 часов. Настоем протирайте пораженные участки кожи. Этим составом можно ополаскивать волосы (от перхоти) или применять его для противогрибковых ванночек для ног.