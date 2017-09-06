Когда и от чего прививают в школе: календарь по годам

Даже если на первом году жизни ребенка вы точно в срок сделали все прививки, это не значит, что тему можно закрыть

Sobesednik.ru решил напомнить, каким возрастам школьников соответствуют различные прививочные процедуры.

Даже если на первом году жизни ребенка вы точно в срок сделали все прививки, какие были положены ему по возрасту, а потом прошли ревакцинацию, это не значит, что тему можно закрыть. В школьные годы к ней нужно вернуться еще несколько раз.

✔ 6–7 лет. В этом возрасте проводится вторая р­евакцинация от дифтерии и столбняка.

✔ 7 лет. Если очередная проба Манту оказалась отрицательной, в 7 лет детей ревакцинируют от туберкулеза.

✔ 14 лет и старше. Пора снова ревакцинироваться от дифтерии и столбняка, а также от полиомиелита – это делается живой вакциной.

✔ 15–17 лет. Если ребенок к этому возрасту не был привит и не болел корью или неизвестно, прививали ли его и была ли болезнь, ему положена вакцинация от этой инфекции. Также школьникам полагается вакцинация от краснухи и вирусного гепатита В, если раньше они не были привиты или об этом ничего не известно.

✔ 7–16 лет. Каждый год школьникам всех классов рекомендуется прививка от гриппа.

+ прививка от клещевого энцефалита, если ребенок выезжает в летний лагерь или идет в поход.

+ вакцинация от менинкогокковой инфекции, если наблюдается вспышка менингита.