9 питательных веществ, нехватка которых приводит к депрессии

Эксперты из Великобритании назвали 9 питательных веществ, нехватка которых может спровоцировать депрессию в организме.

Дефицит железа. Исследователи пришли к выводу о том, что женщины значительно чаще становятся жертвами депрессии, чем мужчины. А в 2008 году ученые выяснили, что это связано с большей распространенностью анемии среди представительниц прекрасного пола в возрастной группе от 25 до 45 лет. Анемия — это нехватка железа, которая также вызывает хроническую усталость.

Дефицит цинка. За последние несколько десятков лет не менее пяти исследовательских групп пришли к выводу о том, что уровень цинка у жертв клинической депрессии ощутимо снижен. В дальнейшем ученые выяснили, что пероральный прием пищевых добавок с цинком делает лечение с помощью антидепрессантов более эффективным. Еще один плюс в том, что цинк также обеспечивает защиту клеток мозга от повреждений, наносимых свободными радикалами.

Дефицит фолиевой кислоты. Врачи не раз наблюдали, что у пациентов с депрессией уровень фолатов, или фолиевой кислоты, бывает снижен на 25% по сравнению с людьми, которые не страдают от депрессий. Если вы принимаете антидепрессанты и имеете дефицит фолиевой кислоты, то эффект лечения может быть уменьшен. Однако прием 500 мкг фолиевой кислоты вместе с антидепрессантами, как полагают ученые, сделает лечение более действенным.

Дефицит углеводов. Любители низкоуглеводной диеты теряют больше веса в долгосрочной перспективе, что может привести к депрессии. Это связано с тем фактом, что производство химических веществ серотонина и триптофана в мозге, которые обеспечивают ощущение хорошего настроения, стимулируется содержащими большое количество углеводов продуктами питания.

Дефицит белков. Белки полезны не только для спортсменов, мечтающих нарастить мышечную массу, они также способствуют более эффективному функционированию мозга и укреплению психического здоровья. Это связано с тем, что многие нейротрансмиттеры в мозге изготовлены из аминокислот, содержащихся в белках. Если вы придерживаетесь нездорового питания и не употребляете достаточного количества белков, то вам грозит депрессия.

Дефицит жирных кислот Омега-3. Мозг является тем самым органом, в котором отмечается наивысший уровень липидов или жиров. На деле серое вещество на 50% состоит из жирных кислот. Исследования предполагают, что жирные кислоты Омега-3 снижают симптомы депрессии и эффективно повышают настроение.

Дефицит витаминов группы В. Ученые наблюдали, как пациенты с депрессией сообщали о повышении настроения после лечения дефицита витаминов группы В, которую входят витамины B1, B2, B6, B12 и тиамин. Подростки и пожилые люди, у которых отмечается дефицит витамина В, часто сталкиваются с когнитивными изменениями, которые могут привести к депрессии.

Дефицит магния. В 2012 году исследователи заявили, что жертвам хронического стресса необходимо использовать пищевые добавки с магнием, так как дефицит именно этого минерала приводит к депрессиям и тревожным состояниям. Повышение содержания магния в организме за счет продуктов питания защищает психическое здоровье.

Дефицит витамина D. При дефиците витамина D замедляется процесс поглощения кальция. Из-за этого кальций начинает забираться организмом из костей, что приводит к уменьшению их минеральной плотности. Дефицит витамина D вызывает мышечную слабость и боль. Эти факторы вполне могут стать прямыми или косвенными причинами депрессии.