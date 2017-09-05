Правила медосмотра в школах: что нужно знать

Когда нынешние взрослые были детьми, в школах им регулярно устраивали медосмотры. А сейчас?

Когда, как и кто должен заниматься обследованием школьников, выяснил Sobesednik.ru.

Когда нынешние взрослые были детьми, в школах им регулярно устраивали медосмотры. А сейчас?

Кто и когда смотрит

Медосмотры в школьном возрасте проводятся не каждый год и не по максимуму.

В 7 лет, перед поступлением в школу, полагается профилактический осмотр педиатром, логопедом, психологом и врачами-специалистами – лором, неврологом, хирургом, стоматологом, ортопедом, офтальмологом, психиатром, детским гинекологом и урологом. Из анализов – общее исследование крови (ОАК), мочи (ОАМ) и определение глюкозы в крови, а также УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы и органов малого таза.

В 8 и 9 лет ребенка должен осматривать педиатр. Плюс каждый год – ОАК, ОАМ и определение глюкозы в крови.

В 10 лет к перечисленным обследованиям добавляются еще консультации эндокринолога и детского психиатра. Осмотры гинекологом и урологом не предусмотрены, как и УЗИ.

В 12 лет утвержденный Минздравом Порядок медосмотров несовершеннолетних предусматривает осмотр педиатром, гинекологом и урологом, а также ОАК и ОАМ.

В 13 лет – только педиатр и основные анализы.

В 14 лет – очередное расширенное обследование: педиатр, стоматолог, уролог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, лор, гинеколог и психиатр. В этом возрасте снова проводятся УЗИ, а также добавляется исследование крови на гормоны.

С 15 лет детям начинают проводить флюорографию. Кроме того, для этого возраста пре­дусмотрены осмотры педиатром, хирургом, стоматологом, урологом, эндокринологом, неврологом, гинекологом, офтальмологом, лором, психиатром. Плюс основные анализы и ЭКГ. Тот же объем обследования – для 16 и 17 лет.

Нужно ли разрешение р­одителей

Любые медицинские осмотры и манипуляции что в детском саду, что в школе могут проводиться только после информирования родителей и с их письменного разрешения. Они – законные представители ребенка, и именно им решать, будет ли он участвовать в школьном медосмотре, даже если сам ребенок не против. Родители могут выразить отказ и обследовать ребенка в поликлинике или коммерческом медцентре, а потом принести справки.

Обязательно ли это

Нет, медосмотры не обязательны – это добровольное дело, от которого можно отказаться совсем. Настаивать на проведении осмотра администрация школы не может ни на каких основаниях. Также родители могут отказаться от части обследования — например если не согласны с осмотром гинекологом.

Где осматривают

Раньше это делали в школах, сейчас проводить медосмотры можно только в медучреждениях, где есть детские или подростковые специалисты. Будьте готовы к тому, что по закону дети должны прибывать на осмотр в сопровождении родителей. Из-за этого многие отказываются от школьных обследований и организуют их самостоятельно в удобное им время, так как все равно вынуждены присутствовать на осмотрах.

Как проверяют школьников на туберкулез

Если в детском саду ежегодно делают пробу Манту, то начиная с 8 лет для диагностики туберкулеза используют другое исследование – диаскинтест. Это тоже кожная проба, которая позволяет узнать, размножается ли в организме ребенка возбудитель туберкулеза. Что он там почти наверняка есть – уже данность, как правило, все дети «знакомятся» с ним к 7 годам.

Диаскинтест может быть или отрицательным, или положительным – результата, который можно было бы трактовать двояко, как в случае с Манту, быть не может. Если анализ положительный, значит, в организме уже размножаются микобактерии и ребенок либо уже болен, либо находится в состоянии предболезни. При этом он может быть совершенно здоровым с виду и без каких-либо симптомов типа кашля. Но ему уже нужно лечение, поэтому положительный диаскинтест — верный путь к фтизиатру, на КТ и лечение. Рентген легких детям не делают.

Важно

Как только ребенку исполнится 15 лет, согласие на мед­осмотр он может подписывать самостоя­тельно.

Кстати

Письменное согласие от родителей требуется и для того, чтобы ребенок мог получить какие-либо лекарства в школьном медкабинете.

Стоит знать

По результатам оформляется карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего. Сведения, которые она содержит, являются врачебной тайной и могут быть предоставлены только законным представителям ребенка – то есть родителям.