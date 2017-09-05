Здоровье
14:43, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Мобильники во время беременности не нарушают развития плода

Использование мобильных во время беременности не нарушит развития речевых и моторных навыков ребенка
Использование мобильных во время беременности не нарушит развития речевых и моторных навыков ребенка
Фото: Caroline Arber / Global Look Press

Использование мобильных телефонов во время беременности может не представлять угрозы для ребенка, выяснили ученые.

Исследователи из Норвежского института здравоохранения выяснили, что дети, которые родились у активных пользователей мобильных телефонов, не страдают от нарушений речевого развития. Даже наоборот: у них на 27% реже возникают проблемы с построением сложных предложений, на 14% реже наблюдается малый словарный запас и на 31% реже отмечаются задержки речи к возрасту в три года по сравнению с детьми, матери которых не пользовались мобильными телефонами в период беременности.

Также дети из первой группы к возрасту трех лет на 18% реже демонстрируют плохие моторные навыки по сравнению с детьми из второй группы. Этот положительный эффект сохранялся даже после учета других влияющих на развитие речи факторов. Впрочем, исследование опиралось только на рассказы матерей о том, как часто они пользовались мобильниками во время беременности.

При этом исследователи отмечают, что опасения по поводу вреда радиочастотного электромагнитного поля, выделяемого мобильными телефонами во время беременности, в основном опираются на результаты экспериментальных исследований с участием животных, и эти исследования всё время приходили к непоследовательным результатам. Норвежские ученые не смогли подтвердить гипотезу о негативном влиянии радиации от мобильных телефонов на речевое развитие ребенка и его моторные навыки.

В целом исследование доказывает, что использование мобильных телефонов во время беременности не связано с риском нарушений нервно-психического развития плода. Что же касается выявленной пользы от использования мобильников в деле развития речевых навыков, то сами ученые объясняют ее ограничениями, которые часто наблюдаются при наблюдательных исследованиях.

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Владимиров Алексей

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