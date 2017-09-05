Мобильники во время беременности не нарушают развития плода

Использование мобильных телефонов во время беременности может не представлять угрозы для ребенка, выяснили ученые.

Исследователи из Норвежского института здравоохранения выяснили, что дети, которые родились у активных пользователей мобильных телефонов, не страдают от нарушений речевого развития. Даже наоборот: у них на 27% реже возникают проблемы с построением сложных предложений, на 14% реже наблюдается малый словарный запас и на 31% реже отмечаются задержки речи к возрасту в три года по сравнению с детьми, матери которых не пользовались мобильными телефонами в период беременности.

Также дети из первой группы к возрасту трех лет на 18% реже демонстрируют плохие моторные навыки по сравнению с детьми из второй группы. Этот положительный эффект сохранялся даже после учета других влияющих на развитие речи факторов. Впрочем, исследование опиралось только на рассказы матерей о том, как часто они пользовались мобильниками во время беременности.

При этом исследователи отмечают, что опасения по поводу вреда радиочастотного электромагнитного поля, выделяемого мобильными телефонами во время беременности, в основном опираются на результаты экспериментальных исследований с участием животных, и эти исследования всё время приходили к непоследовательным результатам. Норвежские ученые не смогли подтвердить гипотезу о негативном влиянии радиации от мобильных телефонов на речевое развитие ребенка и его моторные навыки.

В целом исследование доказывает, что использование мобильных телефонов во время беременности не связано с риском нарушений нервно-психического развития плода. Что же касается выявленной пользы от использования мобильников в деле развития речевых навыков, то сами ученые объясняют ее ограничениями, которые часто наблюдаются при наблюдательных исследованиях.