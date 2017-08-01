Тибетская гормональная гимнастика: 10 упражнений

Монахи сказали: «У нас нет денег, но мы подарим вам долгую активную жизнь. Мы дадим вам то, что вы сможете оценить по достоинству только лет через 20»

Sobesednik.ru рекомендует тибетскую гимнастику, занимающую всего 5 минут в день и омолаживающую гормональную систему.

Как она пришла в нашу страну? По легенде, советские специалисты строили электростанцию в горах Тибета. Проводя ЛЭП, монтеры увидели в горах монастырь, где монахи жили без света. И подарили тибетцам одну электрическую веточку. Ошеломленные монахи на радостях сказали: «У нас нет денег, но мы подарим вам долгую активную жизнь. Мы дадим вам то, что вы сможете оценить по достоинству только лет через 20». И показали нашим товарищам эту гимнастику. Через много лет два очевидца того события рассказали этот секрет журналистам. Было им за 80, и они прекрасно себя чувствовали и выглядели гораздо моложе своих лет.

Делаем гимнастику утром прямо в постели

Упражнение 1. Растираем руки

Лежа в постели, растереть руки в течение нескольких секунд, пока они не станут горячими. Заодно продиагностируете свое биополе на настоящий момент. Если ладони сухие и горячие, то с энергетикой в организме все хорошо. Если ладони теплые, то биополе снижено. Если ладони не согреваются и становятся влажными, то это говорит о серьезных сбоях в организме. В любом случае делайте эту гимнастику, так как она позволит вам избавиться от всех сбоев и заболеваний.

Упражнение 2. Пальминг

Горячие ладони кладем на глазные яблоки. Начинаем надавливать на глаза в следующем темпе: одна секунда – одно движение. Таким образом сделайте 30 движений за 30 секунд. Затем оставьте ладони на глазах и держите еще не менее тридцати секунд, а если у вас плохое зрение, то лучше около двух минут. В это время идет питание глазного яблока и всех рецепторов вокруг. Постепенно улучшится зрение. Будет восстанавливаться, кроме зрения, и натуральный цвет волос.

Упражнение 3. Прокачиваем уши

Надавливаем руками на уши, при этом пальцы сзади на затылке, ладони прижимаем к ушам и делаем 30 движений в темпе – 1 движение в секунду. В течение некоторого времени могут начать проявляться симптомы хронических заболеваний, которые у вас есть, особенно если они связаны с ушами. Не прекращайте упражнения, просто делайте их «помягче», если есть болевые ощущения. Через некоторое время проходит хроническое воспаление уха. Также улучшится слух. Практически в течение шести месяцев могут пройти все хронические заболевания. Для излечения от серьезных заболеваний может потребоваться более длительное время: год или два.

Упражнение 4. Подтяжка лица

Следующее упражнение: большой палец кладем за ухо, руки сжимаем в кулачки и начинаем подтяжку лица от подбородка к ушам, сильно надавливая на лицо. Делаем также 30 раз. После этого упражнения вы можете почувствовать прилив крови к лицу и даже немного вспотеть. Подтягивается овал лица, улучшается лимфатический отток.

Упражнение 5. Массаж лба

Дальше кладем правую ладошку на лоб, левую – сверху и начинаем потирающие движения от виска к виску. Можно не касаться руками лба, делать на расстоянии нескольких сантиметров от лица. Но если вы хотите разгладить морщины на лбу, то надо касаться кожи. Делаем также за 30 секунд 30 движений. Это упражнение оздоравливает все носовые пазухи, а также активизирует работу гипофиза.

Упражнение 6. Массаж темени

Это упражнение воздействует на теменную область. Мы «летаем» ручками над головой. Под шею кладем валик, руки сплетаем в кольцо. Правая рука снизу, левая рука – сверху. Начинаем движение в нескольких сантиметрах от головы от лба к затылку. Делаем 30 раз. Затем «зависаем» над темечком и делаем движения от одного уха к другому. Также 30 раз. Это упражнение очень хорошо для тех, у кого высокое или низкое давление – оно будет приходить в норму. Улучшается подвижность плечевых суставов, подкачиваются мышцы рук. Проходят боли в плечах.

Упражнение 7. Массаж щитовидной железы

Кладем правую руку на щитовидку, левую руку – сверху. Начинаем делать движение левой рукой от щитовидной железы до пупка на расстоянии несколько сантиметров от туловища. Так делаем 30 движений. В конце кладем левую руку на правую и задерживаемся в этом состоянии на несколько секунд.

Упражнение 8. Массаж живота

Затем медленно сползаем руками на живот и делаем круговые движения руками по животу. Руки сложены так же: правая внизу, левая сверху. 30 раз. Проходят хронические запоры, нормализуется деятельность кишечника.

Упражнение 9. Встряхивание

Это упражнение лучше делать на полу, если у вас недостаточно жесткая кровать. Руки и ноги поднимаем вверх, ладони и ступни направлены параллельно полу. Сначала вращаем руки в запястьях, а ноги в голеностопных суставах, затем делаем встряхивание. При этом улучшается кровообращение в капиллярах и очищаются мелкие энергетические каналы. Считаем до 30 (можно и дольше).

Упражнение 10. Растирание стоп

Садимся и начинаем делать массаж стоп. Можно одновременно, можно по очереди – сначала одну стопу, затем другую. Если стопы сухие, то смажьте их каким-либо маслом, например оливковым. При обнаружении на стопах болевых точек уделите им повышенное внимание. Особенно акцентируйтесь на центре стопы. В конце разотрите ноги снизу доверху. Делаем 30 секунд или дольше.

Вот и весь комплекс!

Можно восстановить здоровье с помощью этой гимнастики за полгода-год (в зависимости от тяжести заболеваний), при условии, что вы будете делать эту зарядку каждый день.

Делать зарядку лучше всего до шести утра, но если не получается вставать рано, то делайте ее в течение дня.