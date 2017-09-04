Даже самые маленькие опухоли груди могут быть агрессивными

Даже небольшие по размеру опухоли груди могут быть смертельно опасными и агрессивными, как показало исследование.

Португальские ученые из Champalimaud Clinical Centre в Лиссабоне представили результаты исследования, показавшего, что почти 25% небольших опухолей груди ведут себя впоследствии достаточно агрессивно. Пациенты в таких случаях могут получить несомненную пользу от прохождения химиотерапии.

Агрессивность опухолей можно определять с помощью изучения особенностей 70 генов. Результаты данного исследования опровергают предположение о том, что все маленькие по размеру опухоли груди являются менее серьезными и не нуждающимися в химиотерапии, как подчеркивают исследователи.

Они наблюдали за здоровьем 6 693 женщин с ранней стадии рака груди. Наблюдения показали, что примерно у 46% пациенток отмечался повышенный клинический риск рецидива, а это значит, что они нуждались в химиотерапии – вопреки используемым ныне рекомендациям. У этих женщин имелись первичные опухоли размером менее 1 сантиметра, традиционно считающиеся малоопасными. Ученые оценили клинические и геномные риски рецидивов у всех пациенток: у 24% из них клинический риск был низким, а генетический риск рецидива – высоким.

Произвольным образом женщин разделили на две группы, и часть из них получала химиотерапию, а часть нет. Через 5 лет лишь у считанных пациенток, которые проходили через химиотерапию, отмечался рецидив рака. В их группе наблюдался самый высокий показатель выживаемости без метастазов и признаков болезни, что явно свидетельствовало о пользе полученной химиотерапии.