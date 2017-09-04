Здоровье
15:40, 04 Сентября 2017 Версия для печати

Даже самые маленькие опухоли груди могут быть агрессивными

Агрессивность опухолей груди не всегда зависит от их размера
Агрессивность опухолей груди не всегда зависит от их размера
Фото: Bill Bachmann / DanitaDelimont.c / Global Look Press

Даже небольшие по размеру опухоли груди могут быть смертельно опасными и агрессивными, как показало исследование.

Португальские ученые из Champalimaud Clinical Centre в Лиссабоне представили результаты исследования, показавшего, что почти 25% небольших опухолей груди ведут себя впоследствии достаточно агрессивно. Пациенты в таких случаях могут получить несомненную пользу от прохождения химиотерапии.

Агрессивность опухолей можно определять с помощью изучения особенностей 70 генов. Результаты данного исследования опровергают предположение о том, что все маленькие по размеру опухоли груди являются менее серьезными и не нуждающимися в химиотерапии, как подчеркивают исследователи.

Они наблюдали за здоровьем 6 693 женщин с ранней стадии рака груди. Наблюдения показали, что примерно у 46% пациенток отмечался повышенный клинический риск рецидива, а это значит, что они нуждались в химиотерапии – вопреки используемым ныне рекомендациям. У этих женщин имелись первичные опухоли размером менее 1 сантиметра, традиционно считающиеся малоопасными. Ученые оценили клинические и геномные риски рецидивов у всех пациенток: у 24% из них клинический риск был низким, а генетический риск рецидива – высоким.

Произвольным образом женщин разделили на две группы, и часть из них получала химиотерапию, а часть нет. Через 5 лет лишь у считанных пациенток, которые проходили через химиотерапию, отмечался рецидив рака. В их группе наблюдался самый высокий показатель выживаемости без метастазов и признаков болезни, что явно свидетельствовало о пользе полученной химиотерапии.

читайте также:Средства гигиены и мобильные телефоны могут спровоцировать рак груди
7 малоизвестных причин возникновения рака груди
Американские эксперты назвали несколько неожиданных причин возникновения опухолей молочных желез »

читайте также:Далеко не каждое уплотнение в грудной ткани свидетельствует об опасных опухолях
11 малоизвестных фактов, касающихся рака груди
Эксперты из Канады назвали 11 малоизвестных фактов, связанных с раком груди »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Евгений Луканцов: Возрождая интерес к спорту, не стоит только смотреть на СССР
15:15, 04 Сентября 2017
Победитель первенства России по гребле рассказал Sobesednik.ru о том, как вернуть массовую популярность спорту
»
Евгений Ройзман о теракте в "Космосе": Будем везде делать заграждения
15:08, 04 Сентября 2017
Мужчина, врезавшийся в двери зала «Космос» в Екатеринбурге, является противником «Матильды», говорит Евгений Ройзман
»
Вакансия в Дубае обернулась для россиянки тремя месяцами секс-рабства
13:07, 04 Сентября 2017
Sobesednik.ru узнал историю девушки, отправившейся на работу в арабский отель и в результате оказавшейся на панели
»