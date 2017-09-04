Здоровье
Источник: «Кузькин, спецвыпуск» №15-2017
22:08, 04 Сентября 2017 Версия для печати

5 ситуаций, когда алкоголь может быть смертельно опасен

Это как раз те случаи, когда отказаться от спиртного стоит ради собственной безопасности, а то и жизни
Это как раз те случаи, когда отказаться от спиртного стоит ради собственной безопасности, а то и жизни
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru приводит 5 примеров ситуаций и состояний, которые вообще несовместимы с алкоголем.

Это как раз те случаи, когда отказаться от спиртного стоит ради собственной безопасности, а то и жизни.

1. За рулем

Лучшее объяснение, к чему приводит алкоголь за рулем – сухая статистика. 12.468 ДТП произошло в прошлом году по вине пьяных водителей. В них больше 17 тысяч человек были ранены, в том числе стали инвалидами, больше 3 тысяч погибли. Те, кто садится за руль, выпив, обычно говорят, что они в норме, соображают, на тот свет не собираются. Так вот, большинство фигурантов статистики вовсе не были в невменяемом состоянии – вероятно, они тоже считали себя хорошими водителями, а количество выпитого – ерундой.

2. В бане

Когда человек находится в бане, его сосуды расширяются. Это происходит и когда в организм поступает алкоголь. То и другое одновременно – двойная нагрузка на всю сердечно-сосудистую систему. И по сути – игра в русскую рулетку, потому что никто доподлинно не знает, каковы будут последствия: будет ли это сильное опьянение, головная боль, инсульт или коронарная смерть на месте. Последнее может случиться даже с молодым человеком, который ни разу в жизни не жаловался на сердце.

3. На морозе

Про алкоголь нужно знать, что он, вопреки народному мнению, не согревает, а в принципе нарушает терморегуляцию. Пьяный перестает ощущать реальную температуру воздуха, не может сориентироваться и одеться правильно, не чувствует, когда на нем, например, мокрая одежда, и в итоге переохлаждается сильнее, чем мог бы в трезвом состоянии. Причем замерзнуть со смертельным исходом пьяный может уже при температуре +5 градусов. Особенно если заснул на скамейке, на асфальте или, например, в подземном переходе.

4. У воды

Алкоголь увеличивает риск солнечного или теплового удара – и вероятность негативных последствий. Кроме того, у серьезно выпивших, окажись они на пляже, есть привычка бросаться в холодную воду. Это зачастую оказывается смертельным номером из-за инсульта или инфаркта, спровоцированного нагрузкой на сердце и резким спазмом сосудов.

5. При панкреатите

При многих болезнях алкоголь не рекомендуется, но при воспалении поджелудочной железы он запрещен категорически: пить нельзя нисколько, никогда, ни при каких условиях. Человеку с хроническим панкреатитом достаточно совсем малой дозы, чтобы запустить очередное обострение, каждое из которых – гибель клеток этого органа и в конечном итоге, возможно, самой железы.

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