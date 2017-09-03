Не увянуть вослед природе: все о восьми главных осенних недугах

Sobesednik.ru представляет вашему вниманию ТОП-8 самых распространенных болезней сентября.

До наступления осени остались считаные дни, а значит, температура воздуха понизится, зачастят дожди, вернутся осенние болезни. В это время нужно обращать на собственное самочувствие особое внимание, чтобы недуг не смог развиться и свалить вас с ног.

1. Ангина

Микробы, живущие на небных миндалинах, быстро размножаются, если у человека понижается иммунитет. Повышенная температура, боль в горле, ломота в суставах, белый налет на миндалинах – лишь первые симптомы и звоночки, свидетельствующие о том, что пора пойти к врачу. Что делать? Кроме назначенного доктором лечения, нужно больше пить теплые (не горячие!) напитки. Это могут быть зеленый чай, отвары и настойки шиповника, родиолы розовой, черной смородины. Хорошо добавлять в питье мед и малиновое варенье.

2. Аденовирусная инфекция

Эту болезнь можно распознать с первых признаков: повышенная температура, головные боли, слабость, пониженный аппетит, увеличенные лимфоузлы. Но главный симптом – конъюнктивит (покраснение глаз), вызванный вирусом. Что делать? Пока температура ниже 38 градусов, лучше ее не сбивать. Позвольте организму побороть болезнь самостоятельно. Помогите ему справиться с вирусом, употребляя как можно больше теплого питья. Отлично подойдут морс, домашний лимонад. Витамин С также быстро вымывает токсины...

3. Цистит

Эта неприятная болезнь выражается в воспалении мочевого пузыря. Женщины страдают чаще, это связано с анатомией женского организма. Их начинают мучить тянущая боль внизу живота и частые позывы на мочеиспускание.

Что делать: одеваться теплее, чтобы не мерзнуть на улице. Если болезнь все же случилась, без антибиотиков не обойтись. Также будут полезными теплое питье, травы типа толокнянки и исключение из рациона соленого, копченого и острого.

4. Ревматизм

Часто эта болезнь появляется через три-четыре недели после перенесенной инфекции, например ангины. Выздоровевший человек вдруг снова ощущает неприятные признаки болезни. Опять сильно поднимается температура, появляются отеки, боли в коленных, голеностопных, локтевых суставах, иногда плечевых и тазобедренных. Суставы становятся горячими на ощупь и краснеют. Что делать? Срочно бежать на прием к врачу! Без профессионального лечения возможны опасные осложнения, ведь во время болезни поражаются мышцы и клапаны сердца, что грозит ревмокардитом и даже пороком сердца.

5. ОРВИ

Самая популярная осенняя болезнь – ОРВИ, на нее приходится до 93% инфекционных заболеваний. Простуда обусловлена погодными условиями – частыми перепадами атмосферного давления, повышенной влажностью и расцветом вирусных инфекций. Чаще всего начинает болеть горло, затем появляется насморк, ломота в мышцах, кашель.

Что делать: принимать лекарства по симптомам, противовирусные и общеукрепляющие препараты.

6. Артрит

Почти все пожилые люди осенью жалуются на ломоту в костях и боли в суставах. Это не что иное, как артриты и артрозы. Обострения вызваны повышенной влажностью воздуха, когда вода проникает в ткань суставов и костей.

Что делать: снять симптомы ноющей боли в руках и ногах можно с помощью тепла, например от шарфа из чистой шерсти, а также принимая противовоспалительные таблетки и растираясь мазями.

7. Остеопороз

Четвертая осенняя болезнь – остеопороз, означающий хрупкость костной ткани. Он связан с дефицитом кальция. Метаболизм костной ткани нарушается, и процесс разрушения кости преобладает над костеобразованием. Очень часто при остеопорозе ломаются позвонки и шейка бедра.

Что делать: обеспечить достаточное поступление в организм кальция, который в большом количестве содержится в молочных продуктах и витаминах. Дальше – по рекомендации врача.

8. Депрессия

Уменьшение светового дня приводит к недостатку «гормона счастья» – серотонина. Многие люди чувствуют апатию, упадок сил.

Что делать: раньше вставать, в течение дня дольше находиться на улице, искать способы получать больше положительных эмоций.