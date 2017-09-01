Здоровье
Источник: «Толстый кошелек» №16-2017
21:03, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Как отличить усталость ног от начинающегося варикоза

Первые признаки варикоза на ногах чаще всего путают с усталостью в конце дня
Первые признаки варикоза на ногах чаще всего путают с усталостью в конце дня
Фото: Global Look Press

Как распознать варикоз вен на ранних стадиях и отличить от обычной боли, узнал Sobesednik.ru.

От варикозного расширения вен на ногах страдают как мужчины, так и женщины.

Первые признаки

Первые признаки варикоза на ногах чаще всего путают с усталостью в конце дня. Если на первых порах усталость проходит быстро, повода бить тревогу нет. Однако если этого не происходит и ноги начинают отекать, появляется сосудистая сетка, пора действовать – так и до выступающих вен недалеко. Каковы же признаки варикоза вен на ногах?

– Ломота ног, острая пульсирующая боль в спокойном положении и во время ходьбы, судороги в ночное время и зуд.

– Отеки, ощущение тяжести и распирания нижних конечностей.

– Изменение кожных покровов: кожа становится сухой, начинает темнеть и покрываться коричневыми пятнами. Если этот процесс не остановить, появляются кожный дерматит, экзема и плохо заживающие раны.

– Выступающие, извивистые и удлиненные вены. Чаще всего такие вены видны в области голеней и стоп.

– Сосудистая сеточка.

Профилактика

Лучшее лечение, как известно, – ранняя профилактика. Если ноги начали вас беспокоить, не игнорируйте эти звоночки и используйте мази, гели, кремы на основе гепарина и троксерутина (Гепарин гель, Троксевазин, Троксерутин, Венолайф). Можно делать компрессы и холодные ванночки для ног. В конце дня полежите немного с приподнятыми ногами. Так вы поможете сами себе и пусть не предотвратите, но сильно отсрочите развитие варикоза. А если болезнь уже запущена, обязательно обратитесь к специалисту – так и до образования трофических язв недалеко.

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