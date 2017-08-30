Здоровье
15:50, 30 Августа 2017 Версия для печати

Новое лекарство от инфаркта использовали против рака легких

Лекарство для уменьшения воспалительных процессов защищает от рака легких
Лекарство для уменьшения воспалительных процессов защищает от рака легких
Фото: Robert Harding / Global Look Press

Исследование американских ученых показало, что противовоспалительная терапия снижает риск опухолей легких.

Прием препарата канакинумаб необходим для уменьшения уровня воспалительных процессов, и ученые из Brigham and Women’s Hospital в США исследовали эффективность этого лекарства в деле снижения количества случаев инфарктов, инсультов, а также связанных с ними смертей. В общей сложности в испытаниях приняли участие 10 000 пациентов, уже имевших в прошлом инфаркты, у которых в крови отмечался повышенный уровень С-реактивного протеина, являющегося биомаркером воспалительных процессов. Участники исследования получали 50 мг, 150 мг или 300 мг канакинумаба либо плацебо в виде инъекций под кожу каждые три месяца. За всеми продолжались наблюдения в течение пяти с половиной лет.

Результаты показали существенное уменьшение числа смертей от рака, особенно от рака легких. Также среди добровольцев отмечалось сокращение общего количества случаев опухолей легких, однако этот эффект зависел от дозировки лекарства. При самой большой дозировке удавалось снизить смертность от всех видов рака наполовину, а количество случаев опасного рака легких – на одну четверть.

Примечательно, что исследователи изначально не ожидали какого-либо воздействия канакинумаба на опухоли, поскольку этот препарат оценивался только с точки зрения эффективности в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Тем более оптимистичными кажутся полученные результаты, поскольку рак легких является одним из самых смертоносных заболеваний на планете и количество его случаев остается стабильным, несмотря на всеобщую борьбу с курением.

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Владимиров Алексей

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