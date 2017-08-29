Здоровье
Источник: Русская планета
17:34, 29 Августа 2017 Версия для печати

Полёты в космос признали вредными для здоровья человека

Российские и канадские учёные пришли к выводу, что космический полёт болезненно влияет на организм человека.

«Русская планета» сообщает, что учёные проанализировали 125 белков 18 российских космонавтов. Забор анализов проводился за месяц до полёта в космос, сразу после приземления и через неделю после возвращения на планету.

«Исследованные нами белки – это набор биомаркеров, используемых для выявления неинфекционных заболеваний у человека, – рассказал инициатор исследования, профессор МФТИ и Сколковского института науки и технологий Евгений Николаев. – В нашей работе впервые была использована для таких целей количественная протеомика, то есть определялось не только наличие белка, но и его количество. В будущем мы планируем использовать более целевой подход, чтобы найти больше специфических белков, отвечающих за изменения в организме человека в условиях невесомости, а для этого космонавтам придётся сдавать кровь прямо на орбите».

Работа показала, что человеческий организм негативно реагирует на невесомость: иммунная система максимально включает различные механизмы защиты, поскольку все клетки, мышцы и ткани космонавта подвергаются стрессовым условиям, как это происходит и при болезни. Эволюция пока не наделила людей необходимыми защитными функциями для полёта в космос, резюмирует издание.

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