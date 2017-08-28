Гимнастика для глаз: четыре упражнения для начинающих

Если вы плохо видите, Sobesednik.ru советует регулярно заниматься специальной гимнастикой для глаз.

И уже через семь дней вы заметите результат. Главное, не забывать и не лениться, каждый день выделяя несколько минут для улучшения собственного здоровья!

1. Проблеск

Утром или днем (в светлое время суток) выйдите на улицу и выберите объект для занятий (рекламный щит, объявление, надпись четким шрифтом). Отойдите от объекта на один-два метра и посмотрите на него. Изображение должно быть плохо читаемым, размытым, но, как только вы моргнете, буквы должны на короткое время стать более четкими. Читайте надпись, а затем, когда она опять расплывется – моргайте. В первый день вам придется моргать каждую секунду, чтобы поймать «проблеск». Постепенно временной промежуток увеличится и ваши глаза станут более тренированными. Упражнение можно делать в несколько подходов, длительностью до часа.

2. Взгляд в пустоту

Прикрываем глаза и прикладываем к лицу ладони: правую руку к правому глазу, а левую – к левому. Пальцы на лбу соединяются. Смотрите в темноту, стараясь расслабиться. Выполняйте упражнение, когда вам хочется отдохнуть.

3. Маятник

Это упражнение поможет выработать привычку подвижного взгляда. Выбираем объект, как для проблеска, фокусируемся на нем, а затем переводим взгляд по строке «вправо-влево», как маятник. Потеряв фокус, моргните и повторите упражнение. Делайте упражнение при каждом удобном случае.

4. Луч света

Упражнение для питания глаз солнечной энергией, силой и комфортом. Для его выполнения нужна солнечная погода или свет электрической лампы. Плотно, но не напрягаясь, закрываем глаза на минуту, поворачивая лицо к источнику света. Повторяйте это приятное упражнение пять-шесть раз в день.

Важно

Все упражнения нужно делать при хорошем освещении, желательно не в помещении, и без перенапряжения глаз!