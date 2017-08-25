Жир в области живота повышает риск развития опухолей

Увеличение объема талии снижает настроение человека и увеличивает риск развития рака, как показало исследование.

Ученые из Университета Мичигана обнаружили белок, который выделяется жиром в организме и подпитывает рост злокачественных клеток. Науке хорошо известно, что ожирение является одним из факторов риска рака, но каким образом лишний вес вызывает появление опухолей, всё ещё остается вопросом, ответ на который до конца не получен. И вот теперь американские ученые впервые детально доказали, что определенный белок, выделяемый жиром в организм, превращает доброкачественные клетки в злокачественные. Они выяснили, что нижний слой абдоминального жира в сравнении с тем жиром, который находится сразу под кожей, производит и выпускает большее количество данного белка и стимулирует рост опухолей.

По оценке ученых, жертвами ожирения является треть всего населения нашей планеты. Ожирение связано с несколькими разновидностями рака, включая опухоли груди, кишечника, предстательной железы, матки и почек. Однако само по себе наличие лишнего веса совсем не обязательно является показателем риска развития рака. Исследование показало, что индекс массы тела — вовсе не лучший индикатор будущих опухолей. А вот так называемое абдоминальное ожирение, или скопление лишнего веса вокруг талии, а также показатель уровня белка под названием «фактор роста фибробластов-2» являются лучшими индикаторами риска превращения клеток в злокачественные.