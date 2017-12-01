Какой чай полезнее: зеленый или черный?

Медики уже давно стараются привлечь наше внимание к зеленому чаю

Насколько полезен зеленый чай для укрепления десен, выяснил Sobesednik.ru.

Муж не признает черного чая: говорит, от него никакой пользы. Пьет только зеленый и меня заставляет. Подскажите, он прав?

Нина, Гомель

К счастью, ваш супруг абсолютно прав. Медики уже давно стараются привлечь наше внимание к зеленому чаю. Он помогает похудеть, полезен для сердца. А недавно ученые обнаружили еще одно полезное свойство зеленого чая: его регулярное употребление поддерживает здоровье зубов и десен. Антиоксидант катехин, содержащийся в нем, отвечает за способность зеленого чая бороться с болезнями пародонта. Одной чашки в день вполне достаточно, чтобы десны были здоровыми и крепкими!