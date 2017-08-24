Здоровье
15:56, 24 Августа 2017 Версия для печати

Женщин-кормильцев и мужчин-домохозяек делает несчастными осуждение извне

Обмен гендерными ролями снижает уровень счастья мужчин и женщин
Обмен гендерными ролями снижает уровень счастья мужчин и женщин
Фото: Caro / Thomas Ruffer / Global Look Press

Исследование показало: люди чувствуют себя несчастными, когда обмениваются ролями в семье, из-за давления общества.

Обмен традиционными гендерными ролями не повышает уровень счастья у представителей обоих полов — таковы выводы психологов из Университета Иллинойса, которые опросили 1 500 мужчин и 1 800 женщин. Опрос показал, что когда женщины являются основными добытчиками в семье, то уровень симптомов депрессии у них вырастает. То же самое наблюдается и среди мужчин, которым приходится сидеть дома.

Возраст участников опроса составил от 52 до 60 лет. Опрос показал, что уровень психологического благополучия у мужчин снижался, если они были вынуждены уходить с работы, чтобы сидеть дома. При этом у женщин ничего подобного не происходило, их психологическое благополучие не страдало, если возникала необходимость бросить работу, чтобы сидеть дома с детьми. По мнению ученых, в основном это связано с тем, что мужчины шли против традиционных представлений о сильном поле в обществе, а женщины, в противоположность этому, как раз отвечали тому, как люди воспринимают их роль в семье.

Исследователи подчеркивают, что хотя современные женщины получают значительно больше возможностей в плане образования и развития карьеры, чем их матери и бабушки, ожидания общества по поводу гендерных ролей эволюционируют не так быстро. Мужчин, которые пытаются изменить свою роль и начать присматривать за детьми в то время, пока их жёны трудятся, общество воспринимает преимущественно негативно, и это очень плохо влияет на их психику.

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Владимиров Алексей

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