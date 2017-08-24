Здоровье
15:28, 24 Августа 2017 Версия для печати

Нагрузки сразу после обучения помогают сохранить информацию в мозге

Назван простой и эффективный способ закрепить полученные знания
Назван простой и эффективный способ закрепить полученные знания
Фото: West Coast Surfer / Global Look Press

Физические нагрузки непосредственно после получения знаний позволяют эту информацию лучше закрепить в мозге.

Физические нагрузки могут быть секретом более прочного сохранения информации в мозге, как показало исследование ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Его выводы способны побудить к большей физической активности школьников и студентов.

Во время четырех экспериментов 265 участников либо выполняли пятиминутные низкоинтенсивные аэробные нагрузки сразу после получения информации, либо не выполняли никаких нагрузок. Хотя сила этого эффекта различалась между экспериментами, исследователи обнаружили, что женщины, которые проходили через нагрузки сразу после обучения, лучше усваивали материал по сравнению с теми своими ровесницами, которые не нагружали себя.

Результаты этого исследования стали еще одним подтверждением теории о том, что короткие по продолжительности вспышки физических нагрузок после периода обучения существенно улучшают память. Исследователей удивил лишь тот факт, что среди мужчин подобного рода эффекта достичь не удалось. Пока не ясно, чем объясняется подобная разница между полами. Вполне возможно, что она имеет какое-то биологическое происхождение либо сыграли свою роль условия экспериментов.

Во время трех из четырех экспериментов участники должны были запомнить пары мужских имен, сопоставляя их с мужскими лицами. Через некоторое время им показывали лица снова, чтобы они могли вспомнить их имена. Не исключено, что мужчины чуть хуже запоминают мужские имена и лица, чем женщины, как полагают ученые. При этом средний возраст участников эксперимента составил 20 лет, и исследователи не знают, справедливы ли будут его итоги для людей среднего и пожилого возраста.

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Наука
Владимиров Алексей

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