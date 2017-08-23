Здоровье
Источник: Русская планета
15:33, 23 Августа 2017 Версия для печати

Учёные из РФ открыли вирусы для борьбы с больничными инфекциями

Российские учёные обнаружили два новых вируса, уничтожающих бактерии Acinetobacter baumannii.

Как пишет «Русская планета», бактерии Acinetobacter baumannii являются главным возбудителем больничных инфекций во многих странах мира. Особенность этих вредоносных микроорганизмов заключается в том, что они крайне устойчивы к антибиотикам.

Группа российских учёных нашла и исследовала два новых вируса, которые избирательно поражают бактериальные клетки (такие вирусы называются бактериофагами) — vB_AbaP_AS11 и vB_AbaP_AS12. Их способность бороться с больничными инфекциями проверили на бактериях, обнаруженных в 53 больницах России и Белоруссии.

Исследователи надеются, что их открытие позволит решить проблему распространения инфекций в больничных стационарах.

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