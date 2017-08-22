Онкопациентам подарят живых аватаров-рыбок для испытания лекарств

Жертвы рака могли бы обзаводиться живыми аватарами в форме аквариумных рыбок, которые помогут в лечении опухолей.

Исследователи из Champalimaud Centre for the Unknown в португальском Лиссабоне считают, что пациентам со злокачественными опухолями можно выдавать живых аватаров. Это помогло бы врачам испытывать разные виды лекарств для поиска наиболее эффективных.

Впервые в истории ученые продемонстрировали, что рыбки Данио, очень популярные в аквариумистике, могут быть использованы в качестве носителей определённых опухолей человека. Теоретически это дает возможность врачам осуществлять проверку тех или иных лекарственных препаратов. Известно, что лекарства от рака обладают высокой токсичностью, и если они являются не слишком эффективными, то пациент скорее получит вред, чем пользу от их применения.

У каждого человека с раком имеется собственная уникальная разновидность опухолей, которая по-разному реагирует на те или иные лекарства. Кроме того, известно, что опухолевые клетки могут эволюционировать со временем, еще сильнее затрудняя лечение. Но существует надежда на то, что развитие персонализированной медицины произведет революцию в лечении рака, так как сможет решить данную проблему.

Раньше в качестве подобных живых аватаров человека использовали мышей, которые в биологическом плане гораздо ближе к людям, чем рыбки. Однако внутри мышей для выращивания опухолей требуются месяцы, а некоторые пациенты со злокачественными новообразованиями просто не имеют столько свободного времени. Предварительные результаты нового исследования позволяют предположить, что личинки рыбок Данио могут стать более быстро созревающей живой моделью, позволяющей врачам получать необходимые результаты всего в течении двух недель.