Ученые впервые связали секс с нарушениями в работе сосудов

Исследователи впервые связали сосудистые болезни и половой способ размножения человека.

Науку давно интересует вопрос о том, почему эволюция допускает развитие сосудистых болезней и нарушений. И вот теперь американские ученые выяснили, что в этом виновата способность человека размножаться посредством секса.

Выяснилось, что у наиболее плодовитых людей данные расстройства в пожилом возрасте встречаются чаще, чем у тех, кто реже оставлял потомство и чаще страдал от бесплодия. Из-за этого сосудистые болезни так и передаются от поколения к поколению.