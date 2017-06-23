Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:40, 23 Июня 2017 Версия для печати

Ученые впервые связали секс с нарушениями в работе сосудов

Исследователи впервые связали сосудистые болезни и половой способ размножения человека.

Науку давно интересует вопрос о том, почему эволюция допускает развитие сосудистых болезней и нарушений. И вот теперь американские ученые выяснили, что в этом виновата способность человека размножаться посредством секса.

Выяснилось, что у наиболее плодовитых людей данные расстройства в пожилом возрасте встречаются чаще, чем у тех, кто реже оставлял потомство и чаще страдал от бесплодия. Из-за этого сосудистые болезни так и передаются от поколения к поколению.

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