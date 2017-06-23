Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:40, 23 Июня 2017 Версия для печати

Пенсионеры могут с годами сохранить остроту ума с помощью секса

Сексуальная активность в пожилом возрасте оказывает крайне благоприятное воздействие на остроту ума человека.

Ученые из нескольких британских университетов обследовали людей старше 50 лет, установив связь между частотой занятий сексом и остротой ума. Чем чаще пожилые люди предавались интимным радостям, тем лучше они справлялись с тестами на когнитивную деятельность мозга и пространственную ориентацию, а также демонстрировали более впечатляющий словарный запас.

При этом регулярные занятия сексом даже в пожилом возрасте никак не влияли на крепость памяти пожилых людей, как подчеркивают исследователи. Но в целом секс в этот период жизни оказывал крайне положительный психологический эффект, так как люди не чувствовали себя лишенными одной из главных радостей жизни.

читайте также:Медики уверяют, что как минимум 10 заболеваний можно, вкупе с назначениями врача, лечить с помощью секса
10 заболеваний, которые можно лечить с помощью секса
Буквально в конце осени английские ученые закончили масштабное исследование человеческого сна, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Физические нагрузки не дают мозгу активно стареть
Спорт поможет пожилым людям сохранить ясность ума
Ежедневные физические нагрузки защищают мозг от возрастного снижения его деятельности, как показало исследование »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Honda вернет в РФ модели Accord и Civic при стабилизации рынка
18:23, 23 Июня 2017
Японский автопроизводитель Honda подумывает о возвращении на российский рынок некогда популярных седанов Accord и Civic
»
Зарплата жителя Сочи позволяет снять лишь комнату в коммуналке
17:52, 23 Июня 2017
Специалисты выяснили, как соотносятся средние зарплаты и цены на недвижимость в 69 городах России
»
В РФ отзовут 8 тысяч Infiniti из-за дефекта в подушках безопасности
17:05, 23 Июня 2017
Infiniti объявила об отзыве 8270 автомобилей F35, FX45, M35 и M45, произведенных с апреля 2006-го по март 2010 года
»