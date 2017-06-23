Пенсионеры могут с годами сохранить остроту ума с помощью секса

Сексуальная активность в пожилом возрасте оказывает крайне благоприятное воздействие на остроту ума человека.

Ученые из нескольких британских университетов обследовали людей старше 50 лет, установив связь между частотой занятий сексом и остротой ума. Чем чаще пожилые люди предавались интимным радостям, тем лучше они справлялись с тестами на когнитивную деятельность мозга и пространственную ориентацию, а также демонстрировали более впечатляющий словарный запас.

При этом регулярные занятия сексом даже в пожилом возрасте никак не влияли на крепость памяти пожилых людей, как подчеркивают исследователи. Но в целом секс в этот период жизни оказывал крайне положительный психологический эффект, так как люди не чувствовали себя лишенными одной из главных радостей жизни.