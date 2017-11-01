Отравление в дорогу. Как избежать пищевых неприятностей в отпуске

Пострадать от еды – неприятная штука, а если это случилось в отпуске, еще и очень обидная

В материале Sobesednik.ru – о видах отпускных отравлений и о том, как их избежать и вылечить.

Зимой мы традиционно болеем гриппом, а летом – травимся. Пострадать от еды – неприятная штука, а если это случилось в отпуске, еще и очень обидная. Тем не менее исключать такое нельзя.

Как избежать

Есть только три способа избежать пищевых отравлений и кишечных инфекций, и все они прекрасно известны: это свежеприготовленная пища, тщательное мытье всех плодов, которые должны попасть на стол, и частое мытье рук с мылом. Про руки понятно – не зря многие кишечные инфекции называются болезнями грязных рук. Про обработку овощей и фруктов вроде бы тоже, тем не менее многие люди считают, что ягоды – например клубнику и малину – мыть не нужно. Бананы моют вообще единицы, остальные полагают, что это лишнее, потому что «все равно кожуру снимать». При этом, если на поверхности есть возбудители, они легко попадут на руки, а потом и на очищенный банан.

С качеством пищи все довольно сложно, потому что у каждого свои представления о том, что значит «готовое» и «свежее». Кто-то верит, что горячее сырым не бывает, и потому периодически ест непрожаренный свиной шашлык и недожаренную курицу, не обращая внимания на розовый цвет и прожилки крови. Кто-то может оставить на весь день салат, заправленный майонезом, или есть торт с кремом в течение недели. А кто-то оценивает качество молока на вкус: скисло или нет, хотя срок годности давно истек. Перед вами практически все основные причины летних пищевых отравлений: игнорирование сроков годности, хранение готовых продуктов в тепле и недостаточная термическая обработка. Плюс плохо вымытые (или вообще немытые) овощи, фрукты, ягоды и, конечно, руки.

Как опознать

Кишечные инфекции – «яркие», проигнорировать их трудно. Их главные признаки всем прекрасно известны: тошнота и рвота, диарея, неприятные ощущения в животе вплоть до резких болей. Иногда – слабость, порой – головокружение, но самое узнаваемое – это, конечно, кишечные проблемы. Тем удивительнее, что они не обязательно проявляются. Если отравление не сильное и токсинов немного, диареи и рвоты может не быть. Но и рвота в свою очередь не всегда «про плохую пищу» – она может быть симптомом массы других болезней и состояний, вплоть до приступа аппендицита, например. Как обычно, во всех непонятных ситуациях, связанных со здоровьем, подход один: нужен врач.

Кстати:

7 поводов позвать на помощь врача

1. У маленького ребенка диарея и рвота, а часто поить его не удается.

2. Несмотря на выпаивание, ребенок слабый, вялый, много спит, мало писает.

3. Кроме кишечных симптомов, есть слабость, повысилась температура, присутствует кровь в стуле.

4. Диарея и рвота чаще 10 раз в сутки.

5. Есть нарушения речи, координации, зрения, у больного спутанное сознание – это возможные признаки ботулизма, который смертельно опасен!

6. Признаки отравления держатся дольше 2 суток.

7. Перед появлением симптомов вы ели грибы, консервы или копченую рыбу.

Как лечить

Как правило, большинство отравлений некачественными продуктами и кишечных инфекций специального лечения не требуют – проходят сами с некоторой помощью со стороны пострадавшего. Вот примерная схема действий в такой ситуации.

Чем раньше будет промыт желудок, тем лучше. Для этого годится самая обычная кипяченая вода. Смешивать для промывания специальные растворы – солевые, содовые, антисептические и пр. – или заваривать травы необходимости нет. Вода вполне справится с задачей.

Примите энтеросорбент – хотя бы активированный уголь (доза – из расчета 1 таблетка на каждые 10 кг веса). Всех проблем разом это не решит и волшебного эффекта не окажет, но выведет часть «лишнего» из организма.

Пейте. Пить нужно много, потому что с диареей и рвотой организм теряет очень много жидкости и без адекватного восполнения даже у взрослого человека может развиться обезвоживание и связанные с ним вполне серьезные проблемы – например нарушения работы сердца. Обезвоживание особенно опасно для детей и пожилых людей – в их случае недостаток жидкости может стоить жизни. Пить можно воду, компот из сухофруктов, кислые напитки, смеси воды с соками, минералку, а еще лучше – специальные растворы типа регидрона, которые восстанавливают баланс электролитов. Дети обычно не могут пить много и часто, и их «распаивают», давая по чайной ложки жидкости каждые 5 минут.

Лекарства – только если назначил врач. Без его назначения – ничего медикаментозного, включая антибиотики (это как минимум бесполезно, потому что кишечные инфекции, например, чаще всего вирусные). В том числе нельзя принимать и противодиарейные средства!

Раньше считалось, что при проблемах с кишечником нужна строгая диета, исключающая все, что не слизистый суп и не сухарик, но современный подход ее не требует. В первые пару дней, если нет рвоты, лучше есть что-нибудь легкое типа печенья, киселей, легких супов и каш на воде, а потом – что угодно и что организм готов принять.

Когда еда не виновата

Довольно часто проблемы с пищеварением никак не связаны с некачественной пищей. Питание в ресторане отеля может быть превосходным, а вы можете идеально мыть фрукты и все равно схватиться за живот. Почему? Например, такое может случиться после...

НОВОГО. Новое – это вода и еда, с которыми все в полном порядке, просто они другие. Есть очень распространенное явление, которое врачи называют диареей путешественника. Человек приезжает на отдых в другую страну и сталкивается там с новой для себя микрофлорой – через пищу и воду. Местные жители уже знакомы с ней и никаких проблем не испытывают, а у многих приезжих – диарея, иногда легкая, а порой с болями в животе и другими кишечными неприятностями. Это не болезнь, а реакция ЖКТ на непривычную флору, и довольно скоро все нормализуется.

КЛЕТЧАТКИ. Что обычно происходит с меню отпускника летом? Он начинает налегать на свежие овощи и фрукты, пытаясь компенсировать многие месяцы мясоедства. Организм оказывается не готов к обилию клетчатки и реагирует на это расстройством пищеварения. Чтобы ему было легче перестроиться, на отдыхе лучше начать не с сырых, а хотя бы с печеных или вареных овощей и плодов с негрубой клетчаткой (огурцов, ягод и т. д.). Это особенно важно для тех, кто имеет какие-либо гастроэнтерологические диагнозы.

БАССЕЙНА. Кишечную инфекцию можно подхватить не только с пищей или питьевой водой, но и, так сказать, бытовым путем – через предметы, к которым прикасался больной человек, не имеющий привычки часто мыть руки. Это и кнопки лифта, и дверные ручки, и многое другое, в том числе, например, бассейны. Они довольно часто становятся в больших отелях причиной вспышек ротавируса, к примеру, или болезни рука-нога-рот – энтеровирусной инфекции (необычное название связано с тем, что у больных появляется красная сыпь на ладонях, стопах и во рту).