Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:31, 23 Июня 2017 Версия для печати

Обеззараживание воды серебром может быть опасным для ДНК человека

Активно использующееся в качестве здоровой альтернативы хлорке обеззараживание воды серебром влияет на ДНК человека.

Во все большем количестве бассейнов используется очищение воды серебром в качестве альтернативы хлорке, которая признана вредной для здоровья. Широко распространено мнение о том, что дезинфекция серебром полезна и не представляет ни малейшей угрозы для человека.

Однако эксперты Университета Восточной Британии доказали, что подобный метод обеззараживания воды может вызвать разрушение ДНК. Дело в том, что серебро в человеческом организме вызывает процесс аргироза, изменяющий оттенок кожи, и даже при незначительной концентрации серебра в воде на уровне 0,1 мг на 1 л жидкости гены человека могут подвергнуться нежелательному воздействию. Кроме того, ученые подчеркивают, что коллоидное серебро вообще не обеззараживает воду в такой же степени, в какой это делает хлорка.

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