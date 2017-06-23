Обеззараживание воды серебром может быть опасным для ДНК человека

Активно использующееся в качестве здоровой альтернативы хлорке обеззараживание воды серебром влияет на ДНК человека.

Во все большем количестве бассейнов используется очищение воды серебром в качестве альтернативы хлорке, которая признана вредной для здоровья. Широко распространено мнение о том, что дезинфекция серебром полезна и не представляет ни малейшей угрозы для человека.

Однако эксперты Университета Восточной Британии доказали, что подобный метод обеззараживания воды может вызвать разрушение ДНК. Дело в том, что серебро в человеческом организме вызывает процесс аргироза, изменяющий оттенок кожи, и даже при незначительной концентрации серебра в воде на уровне 0,1 мг на 1 л жидкости гены человека могут подвергнуться нежелательному воздействию. Кроме того, ученые подчеркивают, что коллоидное серебро вообще не обеззараживает воду в такой же степени, в какой это делает хлорка.