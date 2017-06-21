Участие папы в воспитании ребенка защищает от детского ожирения

Лучшим средством защиты от детского ожирения, как оказалось, являются отцы малышей.

Чем более активно мужчина вовлечен в воспитание своего ребёнка, тем ниже риск возникновения у малыша в будущем лишних килограммов. Эпидемия детского ожирения уже стала угрозой для здоровья населения многих стран мира, включая Россию.

Ученые из США объяснили роль отца в профилактике детского ожирения двумя причинами. Во-первых, чем больше папы участвуют в воспитании детей, тем больше времени для отдыха они дают мамам, а те имеют возможность обеспечивать детей здоровым питанием. Во-вторых, общение отца с ребенком, как правило, бывает очень активным, то есть наполненным множеством игр, поездок и движений, а любые физические нагрузки также оберегают детей от лишнего веса.