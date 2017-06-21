Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:16, 21 Июня 2017 Версия для печати

Стресс уменьшает проходимость сосудов и приближает смерть

Повышенный уровень стресса оказывает роковое воздействие на здоровье сосудов человека, как показало исследование.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что при хронически повышенном уровне стресса в организме человека вырастает риск развития кальциноза. Этот недуг сопровождается отложением кальция в стенках сосудов, что приводит к уменьшению их проходимости и затвердению.

При прогрессировании кальциноза просвет сосудов уменьшается, а риск развития тромбов и смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Отметим, что у пожилых людей и так снижена способность организма избавляться от кальция, поэтому для них стресс особенно разрушителен.

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Владимиров Алексей

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