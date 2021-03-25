Диетолог назвал продукты, запрещенные при постковидном синдроме

При постковидном синдроме из питания следует исключить провоцирующие воспаления продукты (сахар, сосиски, картофель, рис и т.д.). Об этом рассказали URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург и семейный доктор, гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

Как рассказал Гинзбург, «постковидный синдром» – повышение воспалительной активности в организме. Это же лежит в основе возрастных болезней – гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний и воспалительных заболеваний соединительных тканей.

При заболевании он рекомендует отказаться от сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом (изделия из просеянной муки, картофель, рис), также не стоит употреблять пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки.

По словам диетолога, в этом случае к рациону следует добавить пищу, богатую «Омега-3» и жирными кислотами (жирная морская рыба, льняное и оливковое масло). Можно добавить также больше овощей, ягод, зелени и несладких фруктов, кисломолочные напитки без сахара и сложные углеводы (гречка, овсянка, хлеб с отрубями).

Как добавил гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов, противовоспалительная диета способствует восстановлению нервной системы. Он также пояснил, что меньше свободных углеводов в крови, тем активнее мозг переходит в защитный режим.