После перенесенного коронавируса и введения двух доз вакцины иммунная система некоторых людей развивает сверхспособность реагировать на вирус. Об этом заявили американские вирусологи, пишет Daily Mail.

Исследователи называют это свойство «сверхчеловеческим иммунитетом», или «гибридным иммунитетом». Иммунная система таких пациентов может вырабатывать множество антител, способных реагировать на различные варианты коронавируса, и даже предсказывать, как он может мутировать.

Как отмечается, в одном исследовании пациенты с «гибридным иммунитетом» продемонстрировали способность реагировать на текущие вызывающие озабоченность варианты, не относящиеся к человеку коронавирусы и, «возможно, даже на новые варианты, которые еще не существуют».

По словам иммунолога Шейна Кротти, естественный иммунитет действует иначе, чем иммунитет от вакцинации.

«При естественном иммунитете иммунная система будет создавать различные гарантии против будущего вторжения коронавируса. Сюда входят В-клетки и Т-клетки, которые запоминают, как выглядит вирус, и могут стимулировать выработку антител в случае другой инфекции. Исследования показали, что обычно естественный иммунитет длится от семи до восьми месяцев. Примерно через год иммунная система все еще будет поддерживать некоторую память, но может быть более уязвимой для различных вариантов. Однако, если кто-то с естественным иммунитетом получает вакцинацию, вакцинация усиливает память его иммунной системы о коронавирусе», – пояснил он и добавил, что когда человек прививается после болезни, вакцина действует как сигнал для иммунной системы о серьезной проблеме, и она выделяет больше ресурсов на защиту от него и вырабатывает больше В-клеток и Т-клеток, которые помнят, как выглядит коронавирус.

В одном исследовании, процитированном Кротти, исследователи обнаружили, что у людей, которые были как ранее инфицированными, так и вакцинированными, выработалось в 100 раз больше защитных антител против варианта B.1.351 по сравнению с теми, кто был только инфицирован.

Ученые наблюдали такой высокий уровень иммунитета к коронавирусу как у людей, у которых были тяжелые случаи ковида, так и у тех, у кого были легкие симптомы или они отсутствовали.