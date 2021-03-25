Минздрав с января 2021-го повысил цены более чем на 30 жизненно важных лекарств

С начала года Минздрав по согласованию с ФАС повысил цены на 32 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает «Фармацевтический вестник».

Больше всего среди подорожавших препаратов противоопухолевых – 10. Также среди них две вакцины, два офтальмологических препарата и два противоэпилептических.

Самым дорогим лекарством оказался иммуноглобулин антитимоцитарный. Стоимость упаковки лекарства, применяемого в трансплантологии, с торговым наименованием «Атгам» производства Pfizer подскочила с 49,64 тысячи до 150 тысяч рублей.

Меньше всего подорожал бронхолитический препарат аминофиллин. Упаковка таблеток 150 мг по 30 штук Борисовского завода медицинских препаратов выросла с 9,65 рублей до 13,33 рублей.

Увеличение цен связано с тем, что производитель может прекратить производство или поставки лекарства из-за низкой зарегистрированной цены. Для предотвращения этой ситуации или для возврата лекарства на рынок установлен особый порядок повышения стоимости препарата из перечня ЖНВЛП, утвержденный постановлением правительства от октября 2020 года. За время вступления в силу этого порядка были удовлетворены заявки на повышение цен на препараты от 51 производителя.

Как отмечается, Минздрав повышает цену в случае, если выявлен дефицит или риск дефицита не отдельного препарата, чаще всего речь идет о дозировке лекарства или лекарственной форме.