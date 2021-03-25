Гастроэнтеролог назвал продукты, которые не стоит употреблять перед вакцинацией и после нее

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил, что употребление некоторых продуктов перед прививкой от COVID-19 может привести к плохому самочувствию после нее. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

По словам врача, особая подготовка к вакцинации от коронавируса не требуется, но можно снизить незначительные побочные эффекты, если перед походом к врачу не переедать и не употреблять пищу, способную вызвать аллергию.

«Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического. Во-вторых, не надо переедать, потому что это удар по иммунной системе», – сказал специалист.

Он рекомендует перед прививкой отказаться от сладкого и пищи, содержащей большое количество углеводов (картофель, каша, хлеб). «Чем меньше сахара в крови, тем быстрее всё (побочные эффекты после вакцинации, – прим. ред.) пройдет», – пояснил Харламов.

Специалист также отметил, что лучше вдвое сократить употребление фруктов, можно оставить в рационе цитрусовые, бананы и виноград. Дыню есть не рекомендуется, поскольку она более аллергенна, чем арбуз. Таких правил важно придерживаться и в течение двух недель после вакцинации, пока организм формирует иммунный ответ.