Сегодня, в 8:41

Гастроэнтеролог назвал продукты, которые не стоит употреблять перед вакцинацией и после нее

По словам эксперта, следует избегать всего что может вызвать аллергию, отказаться от углеводной пищи и некоторых фруктов

Фото: Global Look Press

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил, что употребление некоторых продуктов перед прививкой от COVID-19 может привести к плохому самочувствию после нее. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik

По словам врача, особая подготовка к вакцинации от коронавируса не требуется, но можно снизить незначительные побочные эффекты, если перед походом к врачу не переедать и не употреблять пищу, способную вызвать аллергию. 

«Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического. Во-вторых, не надо переедать, потому что это удар по иммунной системе», – сказал специалист. 

Он рекомендует перед прививкой отказаться от сладкого и пищи, содержащей большое количество углеводов (картофель, каша, хлеб). «Чем меньше сахара в крови, тем быстрее всё (побочные эффекты после вакцинации, – прим. ред.) пройдет», – пояснил Харламов.

Специалист также отметил, что лучше вдвое сократить употребление фруктов, можно оставить в рационе цитрусовые, бананы и виноград. Дыню есть не рекомендуется, поскольку она более аллергенна, чем арбуз. Таких правил важно придерживаться и в течение двух недель после вакцинации, пока организм формирует иммунный ответ.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 6 дней назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 3 дня назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 4 дня назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 5 дней назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Политика 55 минут назад

Преемник Меркель занял третье место на теледебатах в Германии

Общество 1 час назад

В Москве сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь

Общество 14 часов назад

Разведка Швейцарии заявила о подготовке теракта в центре вакцинации

Общество 14 часов назад

"Единая Россия" готовит новый закон об ограничении соцсетей

Общество 15 часов назад

Китай ввел запрет на негативные посты про состояние экономики в соцсетях

Происшествия 16 часов назад

Возле аэропорта в Кабуле прогремел новый взрыв. Байден предупреждал об этом

Общество 16 часов назад

Захарова объяснила, почему от неё отписываются в соцсетях. Всё происки Запада

Политика 16 часов назад

Крепкая семья и десятка под выборы – это и есть образ будущего? Итоги недели

Общество 17 часов назад

В Москве 15% рабочих мест приходится на креативную индустрию. Это больше 1 млн человек

Общество 18 часов назад

Правительство придумало новый способ регулирования цен на сахар

Политика 19 часов назад

Партия Меркель увеличивает отставание от социал-демократов за месяц до выборов

Общество 21 час назад

В Екатеринбурге недоставленные посылки сложили у помойки. Местные занялись лутингом

Политика 21 час назад

Главное к 29 августа: "Старший брат" Кадырова, негостеприимный Собянин, финальный уход США из Кабула

Политика 23 часа назад

Прокуратура требует снять яблочницу Гульназ Равилову с выборов за желание сменить власть в стране

Общество 1 день назад

В Рособрнадзоре рассказали о грядущих изменениях в ЕГЭ почти по всем предметам

Общество 1 день назад

В Минздраве предупредили, что школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID

Общество 1 день назад

В Госдуме рассказали о ряде важных законов, которые вступают в силу с 1 сентября

Здоровье и дом 1 день назад

В Минздраве рассказали, какой иммунитет к COVID сильнее - после болезни или после вакцинации

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика