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В Минздраве рассказали, какой иммунитет к COVID сильнее - после болезни или после вакцинации

Иммунитет после болезни более сильный, он более напряжённый и лучше защищает от повторного заражения

Фото: Global Look Press

Главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что иммунитет после перенесенного коронавируса сильнее и лучше защищает от повторного заражения. Об этом она сообщила в эфире канала «Россия 24».

«Иммунитет после болезни более сильный, он более напряжённый, он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения. Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое – это вирус только, например, на S-белок», – цитирует Драпкину РИА Новости

По ее словам, после вакцинации антительный ответ меньше, чем после того, как человек переболел.

При этом она добавила, что делать прививку все равно необходимо, потому что вакцина исключает тяжелое протекание коронавируса. 

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