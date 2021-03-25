В Китае, возможно, выявили 9 случаев сибирской язвы

В округе Вэньшуй на севере Китая было обнаружено девять предполагаемых случаев заболевания сибирской язвой. Все зараженные люди были причастны к разведению, забою и продаже крупного рогатого скота, сообщений о летальных исходах не поступало. Об этом сообщила газета Global Times.

Как заявляют местные органы здравоохранения, у ряда жителей деревни Вэньшуй появились папулы на конечностях, которые затем превратились в волдыри и язвы. У них также появились симптомы отека и увеличения лимфатических узлов.

Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что соответствующие симптомы в деревне имели девять человек. Четыре гражданина были направлены на лечение в Тайюань, двое из них уже выписаны из больницы. Однако в деревне в настоящий момент находятся еще пять пациентов, все они изолированы и проходят лечение. Местные власти оперативно направили в деревню специалистов для проведения эпидемиологического расследования, в домах и на местах работы зараженных проведена полная дезинфекция.

Эпидемиологические исследования будут продолжены для подтверждения диагноза, а также начнутся исследования местного скота и окружающей среды.

Ранее в июне в округе Вэньшуй был зарегистрирован один случай заражения сибирской язвой. Власти сообщали, что зараженный изолирован в больнице и все необходимые меры контроля соблюдены.

Сибирская язва – это инфекционная болезнь, возбудителем которой является спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Заболевание передается от животных (таких как коровы, овцы и козы) человеку. Бактерии выделяют чрезвычайно мощные токсины, которые отвечают за симптомы, вызывающие высокий процент смертности. Люди могут заразиться от инфицированных животных или через зараженные продукты животного происхождения.