Коронавирусом можно переболеть до 10 раз за год

Некоторые люди могут заболеть коронавирусом через месяц после болезни и переболеть им до десяти раз за год. Об этом сообщил главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.

«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза – это мы видим достаточно часто», – заявил врач.

Как предупреждает Чурадзе, если пациент инфицирован тем же штаммом, которым уже переболел, то чаще всего заболевание протекает значительно легче. Если же он заразится другим штаммом, то болезнь может протекать сложнее, чем предыдущие.

Он считает, что со временем коллективный иммунитет будет улучшаться и последствия болезни будут не такими тяжелыми.

«С каждым месяцем и годом уровень популяционного иммунитета будет расти. Поэтому я предполагаю, что со временем – мы это увидим уже в следующем году – последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции», – подчеркнул медик.