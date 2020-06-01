Сегодня, в 17:24

Кандидат медицинских наук: "Лекарств от коронавируса до сих пор нет"

Проблема в неполном исследовании действующих вакцин, считает президент "Лиги защиты врачей".

illustration
Фото: @Pixabay

Успехов в лечении коронавируса до сих пор нет, лекарство от COVID-19 по-прежнему не изобретено. Об этом «Собеседнику» рассказал президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин, комментируя проблему превращения отечественной медицины в бизнес.

— В нашей стране есть проблема, которая лежит внутри медицинских учреждений. Коммерциализация привела к тому, что у нас просто в домах открываются медучреждения, которые нанимают несколько врачей и начинают заниматься «медицинским фастфудом» - когда с чем бы вы ни пришли туда, вам проведут один и тот же набор исследований (УЗИ и прочие), а потом поставят диагноз вроде остеохондроза и так далее, - сказал Гальперин.

По словам Гальперина, другая проблема связана с тем, что некоторые врачи сотрудничают с распространителями биологически активных добавок.

— Не секрет, что некоторые врачи просто подрабатывают продажей снадобий. Да, некоторые БАДы бесполезны, но есть и те, что способны навредить. Мы все помним про средства для похудания с серьезными печеночными стимуляторами. В мире они называются пищевыми или просто добавками. А у нас придумали название, которое говорит про якобы эффективность, - возмущается Гальперин.

При этом есть врачи, которые искренне верят, что БАДы приносят пользу, считает наш собеседник. А некоторые занимаются откровенным обманом. 

— Есть вина врачей, которые выписывают эти добавки. Но это происходит не только в России, но и по всему миру. Но что говорить о добавках, если у нас выписывают неработающие лекарства? - говорит Гальперин.

В пример он приводит лечение от COVID-19.

— Успехов нет в лечении коронавируса, лекарств по-прежнему нет, - считает президент Лиги защиты врачей. 

В своем Facebook Гальперин связал недоверие к зарегистрированным вакцинам их сомнительными клиническими испытаниями. 

— Центр «Вектор» проверяет свою вакцину своими же тестами. Что эти тесты показывают, знает только центр «Вектор», - в частности, прокомментировал он заявления о 79% эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 22 часа назад

Светлана Тихановская - в интервью Sobesednik.ru: "Путь, который мы прошли, впечатляет"

Общество 6 часов назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 2 недели назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 2 недели назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Политика 1 минуту назад

Роман Протасевич дал интервью Russia Today

Общество 5 минут назад

"Все проели и дворцы построили": россияне набросились на Степашина из-за "коммуналки"

Общество 14 минут назад

"Наши туристы и эту гадость найдут": у россиян своя версия риска завоза лихорадки Марбург в страну

Общество 19 минут назад

Жителей столичного региона предупредили о надвигающейся грозе с сильным ветром

Происшествия 28 минут назад

Плохой улов: Пенсионер поймал на рыбалке линию электропередачи

Общество 46 минут назад

Коллеги питерского курьера, работающего на костылях, начали сбор средств для него

Происшествия 1 час назад

В Сочи мужчину до смерти избили самокатом

Политика 1 час назад

Хозяином "дачи Януковича" оказался полный тезка высокопоставленного российского дипломата

Общество 1 час назад

ФАС проверяет ЦУМ из-за подозрений в международном ценовом сговоре

Политика 1 час назад

Красные, потому что в крови?

Политика 2 часа назад

Максим Жаров: Кремль поступает с вакцинацией так же, как и с национальными проектами

Общество 2 часа назад

Вирусолог раскрыл особенности постковидного синдрома у молодежи

Политика 2 часа назад

"Детище Путина идет ко дну": политолог оценил шансы "Единой России"

Общество 2 часа назад

Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права для студентов, в том числе непривитых

Общество 2 часа назад

Блогера Юрия Хованского внесли в список террористов и экстремистов

Происшествия 4 часа назад

Под Ростовом более 30 детей из разных регионов отравились на тренировочных сборах

Общество 4 часа назад

СК завел уголовное дело против Жданова и Волкова за финансирование экстремистской организации

Происшествия 5 часов назад

Осужденные за угрозы убийством братья сбежали из суда после вынесения приговора

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика