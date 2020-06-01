Кандидат медицинских наук: "Лекарств от коронавируса до сих пор нет"

Успехов в лечении коронавируса до сих пор нет, лекарство от COVID-19 по-прежнему не изобретено. Об этом «Собеседнику» рассказал президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин, комментируя проблему превращения отечественной медицины в бизнес.

— В нашей стране есть проблема, которая лежит внутри медицинских учреждений. Коммерциализация привела к тому, что у нас просто в домах открываются медучреждения, которые нанимают несколько врачей и начинают заниматься «медицинским фастфудом» - когда с чем бы вы ни пришли туда, вам проведут один и тот же набор исследований (УЗИ и прочие), а потом поставят диагноз вроде остеохондроза и так далее, - сказал Гальперин.

По словам Гальперина, другая проблема связана с тем, что некоторые врачи сотрудничают с распространителями биологически активных добавок.

— Не секрет, что некоторые врачи просто подрабатывают продажей снадобий. Да, некоторые БАДы бесполезны, но есть и те, что способны навредить. Мы все помним про средства для похудания с серьезными печеночными стимуляторами. В мире они называются пищевыми или просто добавками. А у нас придумали название, которое говорит про якобы эффективность, - возмущается Гальперин.

При этом есть врачи, которые искренне верят, что БАДы приносят пользу, считает наш собеседник. А некоторые занимаются откровенным обманом.

— Есть вина врачей, которые выписывают эти добавки. Но это происходит не только в России, но и по всему миру. Но что говорить о добавках, если у нас выписывают неработающие лекарства? - говорит Гальперин.

В пример он приводит лечение от COVID-19.

— Успехов нет в лечении коронавируса, лекарств по-прежнему нет, - считает президент Лиги защиты врачей.

В своем Facebook Гальперин связал недоверие к зарегистрированным вакцинам их сомнительными клиническими испытаниями.

— Центр «Вектор» проверяет свою вакцину своими же тестами. Что эти тесты показывают, знает только центр «Вектор», - в частности, прокомментировал он заявления о 79% эффективности вакцины «ЭпиВакКорона».