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Инфекционист рассказал об особенностях постковидного синдрома при "дельта"-штамме

В постковидный синдром врачи включают симптомы, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления

Фото: Global Look Press

Постковидный синдром становится «моложе» из-за того, что штамм «дельта» стал активнее поражать молодых людей и детей. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В постковидный синдром врачи включают симптомы, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ухудшение памяти и другое. Раньше эти проявления, как правило, встречались у людей старшего возраста. 

«Штамм "дельта" не до конца изучен, но мы точно знаем, что больше стали болеть молодые люди и дети, хотя пожилые тоже в группе риска. Постковидный синдром сейчас будет "молодеть". Вероятнее всего, он будет больше поражать центральную нервную систему и будет очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесенной коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом. Все остальные коронавирусные проявления тоже сохраняются», – заявил инфекционист. 

По словам Тимакова, защитится от постковидного синдрома поможет вакцинация. 

Он отмечает, что по предварительным данным врачей, занимающихся реабилитацией при постковидном синдроме, у привитых его нет. «Во всяком случае, я описания постковидного синдрома у привитого человека еще не видел. Предварительно можно сказать, что вакцинация эффективна для предотвращения постковидного синдрома», – добавил Тимаков. 

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