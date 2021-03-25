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Ученый назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

Высокий уровень интерферона альфа, высокое содержание лимфоцитов в крови и другие факторы могут защитить от коронавируса

Фото: Global Look Press

Повышенной защитой от COVID-19 обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа в организме и высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян в интервью газете «Известия».

Как рассказал академик, специалистов всегда интересовали причины устойчивости к той или иной инфекции и коронавирус не стал исключением. «Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются», – заявил он. 

По словам Тотоляна, найденные причины устойчивости к заболеванию не носят абсолютный характер и напоминают весы, поэтому оценивать их нужно комплексно. «Сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год после перенесенных стрессов и других причин как со знаком плюс, так и со знаком минус, уже иначе. Например, небольшой стресс – это плюс, а хронический стресс – минус, и он приводит к иммуносупрессии (угнетению иммунитета). На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное», – отметил он. 

Ученый пояснил, что риск заражения снижается, если в организме высокий уровень интерферона альфа–молекулы, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием.

Специалист также подчеркнул, что больные в острой фазе со сниженным числом лимфоцитов переносят инфекцию в более тяжелой форме. А у людей с высоким уровнем лимфоцитов шансов заболеть меньше и при заболевании риск тяжелого течения болезни ниже. 

Он добавил, что людям, перенесшим коронавирус, необходимы диспансеризация, активное наблюдение, реабилитация, в том числе и иммунная. Это связано с тем, что проблемы с иммунной системой лежат в основе многих заболеваний, и восстановление функционирования иммунной системы зачастую позволяет справиться со всей остальной симптоматикой.

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