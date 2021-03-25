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Ученый рассказал, как восстановить интеллект после коронавируса

Он заявил, что люди, постоянно решающие творческие задачи, быстрее восстанавливаются после инсульта и других заболеваний

Фото: Global Look Press

Восстановить работу мозга после коронавируса, инсульта и других заболеваний можно решая творческие задачи. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» специалист Института мозга человека им. Бехтеревой РАН Денис Федоряк, комментируя исследование из научного журнала The Lancet о влиянии COVID-19 на когнитивные функции человека.

«По словам специалиста, проблемы с когнитивными способностями были и раньше при респираторных тяжёлых заболеваниях. Главный вопрос в том, каким образом это происходит и в связи с чем.

Как отмечает Федоряк, всё зависит от того, имеет ли человек хронические заболевания, сколько ему лет, а также находился ли он на ИВЛ во время болезни. 

«Для того чтобы восстановить когнитивную функцию, есть специальная реабилитация. Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга – это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением», – заявил он. 

Ученый также указал на интересное предположение, которое есть у исследователей. Они допускают, что люди с изначально более высоким умственным развитием менее подвержены риску заболеть коронавирусом.

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