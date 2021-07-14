Британские ученые назвали полезную дозу алкоголя

У тех, кто выпивает полбокала вина в день, риск развития болезней сердца и его остановки оказался ниже, чем у непьющих. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, оценившие вероятностьь развития болезней сердца в зависимости от дозы ежедневно употребляемого алкоголя, пишет журнал BMC Medicine.

Авторы исследования собрали сведения по более чем 48 тысячам мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями — случаи инфарктов, инсультов, стенокардии или смерти от сердечного приступа за последние 20 лет, — а также информацию об их среднем потреблении алкоголя

Как выяснилось, минимальному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти подвержены те, кто употреблял около шести граммов алкоголя в сутки. У тех, кто в день выпивал 15 граммов, то есть половину бокала вина, риск был чуть выше, однако всё равно меньше, чем у абсолютных трезвенников. В одну группу попали непьющие и те, кто каждый день выпивал бутылку пива или полбутылки вина.

Риск повторного инфаркта или инсульта среди тех, кто употреблял по шесть граммов алкоголя в день, был на 50 процентов ниже, чем у тех, кто не пил совсем, а риск смерти по любой причине — на 21 процент ниже.

Авторы считают, что безопасным для сердца можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости. У тех же, кто пьет больше, риск острых сердечных заболеваний резко возрастает.